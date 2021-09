Dyson แชร์ฮาวทู 2 เทรนด์ทรงผมจากงาน New York Fashion Week SS22

2. หวีผมจัดทรงเป็นหางม้าและยึดทรงด้วยเจลผม ในขณะที่คุณมัดผมม้าทางด้านหลัง ให้เตรียมผมต่อเล็ก ๆ ไว้บางส่วนเพื่อใช้ตกแต่งทรง

3. เริ่มถักเปียหางม้า ตกแต่งด้วยการพันด้วยริบบิ้นรอบ ๆ เปีย

6. ถักเปียรูปตัว S โดยใช้เข็มและด้ายช่วยถังยึดทรงเป็นลวด ใส่สเปรย์ฉีดผมเพื่อจัดทรงในขั้นสุดท้าย

ส่วนโชว์ของช่างทำผม Jawara Wauchope ได้แรงบันดาลใจคือ "The style was inspired by the look of post-shower or post-beach effortless, natural hair look" โดยมีขั้นตอนการจัดแต่งทรงผมดังนี้