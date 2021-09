ฟิตบิทจับมือ วิลล์ สมิธ เพื่อความฟิต

เพื่อช่วยให้คุณกำหนดกิจวัตรประจำใหม่ของคุณ ฟิตบิท และ วิลล์ สมิธ ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์สุดพิเศษบน Fitbit Premium ซึ่งจะนำเสนอโปรแกรมสุขภาพมากมาย ให้คุณได้เสริมความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้น ผ่านเซสชั่นวิดีโอที่มี วิลล์ สมิธ และทีมของเขา โดยที่สมาชิก Fitbit Premium สามารถเข้าร่วมคอร์สการออกกำลังกาย เซสชั่นการฝึกสติ และอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น HIIT และการฝึกความแข็งแรง ไปจนถึงโยคะและการทำสมาธิ

เซสชั่นแรกของเราจะเปิดตัวในวันที่ 27 กันยายน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับวันใหม่ของคุณด้วยการออกกำลังกายที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณและยังเข้าถึงได้ง่ายร่วมกับวิลล์ และทีมของเขา คอนเทนต์นี้ไม่เพียงแค่นำเสนอการเรื่องราวของวิลล์เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณได้ง่าย ๆ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา โดยเราจะมีคอนเทนต์เพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เพื่อรวมเข้ากับคลังคอนเทนต์การออกกำลังกายและการฝึกสติมากกว่า 500 เซสชั่นสำหรับสมาชิก Fitbit Premium

ในปีที่ผ่านมา วิลล์ก็ไม่ต่างจากพวกเราหลาย ๆ คนที่ต้องพบเจอปัญหากับการไม่มีกิจวัตรประจำวันที่ชัดเจน โดยเขายอมรับว่าเขามี "รูปร่างที่แย่ที่สุดในชีวิต" โดยในขณะนี้ ระหว่างที่วิลล์กำลังจัดการสร้างโปรแกรมในแต่ละวันของเขา เขาก็ได้บันทึกการเดินทางและความคืบหน้าของเขาไปด้วย นอกจากนี้ วิลล์ยังเป็นผู้ใช้งานฟิตบิทอีกด้วย ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาได้ใช้ Fitbit Charge 4 เพื่อช่วยให้เขามีรูปร่างที่ดีขึ้นและกำหนดเป้าหมายด้านสุขภาพกาย-ใจของเขาใหม่ โดยอุปกรณ์ Fitbit Charge 4 ช่วยให้เขาสามารถแทร็คทุกอย่างได้ ตั้งแต่การเผาผลาญแคลอรี กิจกรรม การออกกำลังกาย รวมไปถึงการนับจำนวนก้าวในแต่ละวัน

เตรียมพบกับซีรี่ย์สารคดียาวหกตอน "Best Shape Of My Life" บน Youtube Channel ของเขาและ YouTube Originals ได้ในฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ โดยซีรี่ย์นี้ถูกผลิตโดย Westbrook Media ซึ่งจะเล่าถึงการเดินทางของวิลล์ ในขณะที่เขาผลักดันตัวเองในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุก ๆ ด้าน ร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษมากมายตลอดการเดินทางสู่ความฟิตของเขา โดยในซีรี่ย์นี้ วิลล์จะมีอุปกรณ์ฟิตบิทเป็นตัวช่วยในการกำหนดเป้าหมายสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถแทร็คทุกอย่างได้ ตั้งแต่การเผาผลาญแคลอรี กิจกรรม การออกกำลังกาย และการนับจำนวนก้าวในแต่ละวัน นอกจากนี้ ฟิตบิทก็ช่วยให้เขาสามารถฝึกสติ และปรับปรุงการนอนหลับของเขาอีกด้วย

พบกับอุปกรณ์ฟิตบิทตลอดทั้งการเดินทางของเขา ดังนั้นอย่าลืมติดตามว่าเขาใช้ Fitbit Charge 5 ใหม่อย่างไร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม