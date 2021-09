“นิธินันท์ อัศวทร” แห่งดิเอเชียนพาเรนท์ เผยผลโหวตผลิตภัณฑ์เพื่อแม่และเด็ก

นิธินันท์ อัศวทร กรรมการบริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จำกัด ผู้บริหาร theAsianparent ประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงาน theAsianparent Awards 2021 หรือ TAP Awards 2021 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อเฟ้นหาที่สุดของผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ที่คุณพ่อคุณแม่เชื่อถือและรักมากที่สุด โดยทางทีมงาน theAsianparent ได้รวบรวมข้อมูลและคัดเลือกผลิตภัณฑ์จาก 125 แบรนด์ชั้นนำ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมโหวตรวมทั้งสิ้น 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร นม ของใช้ รวมถึงบริการต่างๆ สำหรับแม่และเด็ก โดยจัดแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Parent’s choice awards สุดยอดแบรนด์ในดวงใจคุณแม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากคุณพ่อคุณแม่ผู้มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และ VIPS’ Choice จากการโหวตของคุณแม่ KOL ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับลูก ซึ่งได้ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน theAsianparent จำนวนรวม 1,691 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.–25 ส.ค. 2564

“ผลจากการโหวต พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ร่วมโหวตมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำหรับอาบน้ำและผลิตภัณฑ์ถนอมผิวลูก โดยมีแบรนด์และผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ได้รับรางวัลในครั้ง อาทิ รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปีที่คุณแม่ชื่นชอบมากที่สุด Most Loved Product of The Year ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็ก S-26 Gold Progress, รางวัลนมผงสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตร ได้แก่ Anmum Materna , รางวัลผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ได้แก่ MamyPoko Pants Happy Day & Night, รางวัลผลิตภัณฑ์สำหรับอาบน้ำและผลิตภัณฑ์ถนอมผิวลูก ได้แก่ D-nee Organic Head & Body Baby Wash, แบรนด์อาหารสำหรับเด็กในกลุ่ม Parents' Choice เลือกโหวตให้กับแบรนด์ เนสท์เล่ ซีรีแล็ค (Nestle' Cerelac) ส่วนกลุ่ม VIPS’ Choice เลือกให้ Baby Natura Supplementary Organic Baby Meal, แบรนด์ขวดนมเด็กที่ครองใจคุณพ่อคุณแม่ ได้แก่ Pigeon SofTouch, ผลิตภัณฑ์ครีมทาป้องกันผิวแตกลายสำหรับคุณแม่ ได้แก่ Mama's Choice Stretch Mark Cream, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางคุณพ่อคุณแม่ต่างเทใจให้แบรนด์ Camera ทั้งประเภทคาร์ซีทและรถเข็นเด็ก และรางวัลแบรนด์นวัตกรรมแห่งปี Innovative Brand of the Year ได้แก่ ALive powered by AIA แอปพลิเคชันให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวจากเอไอเอ เป็นต้น

ด้านบริการที่ครองใจคุณพ่อคุณแม่สามารถคว้ารางวัลไปในครั้งนี้ อาทิ โรงพยาบาลสำหรับแม่และเด็ก ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ, ประกันชีวิตและสุขภาพ สำหรับกลุ่ม Parents’ Choice โหวตให้กับ Krungthai-AXA Insurance ส่วนกลุ่ม VIPS’ Choice เลือกโหวตให้ AIA, บริการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการสำหรับลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่กลุ่ม Parents’ Choice โหวตให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก Babies Genius และกลุ่ม VIPS’ Choice เลือกโหวตให้กับสถาบันเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก Baby Sensory เป็นต้น