ไลก้า จับมือ เจมส์บอนด์ 007 ร่วมฉลองการผจญภัยครั้งใหม่

Leica Q2 รุ่น “007 Edition” มาพร้อมกับการ สลักโลโก้ไอคอนิกของ 007 ไว้ที่ด้านบนของตัวกล้อง นอกจากนั้น กล้องทุกตัวในรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น ‘007’ ได้รับการระบุหมายเลขประจำตัวกล้อง ทำให้รุ่นพิเศษนี้เป็นที่ต้องตาของบรรดานักสะสมจากทุกมุมโลก ส่วนสเปคยังคงเป็นกล้องคอมแพคฟูลเฟรมพร้อมเลนส์ Leica Summilux 28 mm f/1.7 ASPH. ความละเอียด 47.3 ล้านพิกเซล ตอบโจทย์คนรักการถ่ายภาพทั้งแนวสตรีท สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์

อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ คือ ฉากเปิดเรื่อง ที่ตรึงตาตรึงใจแฟนๆ กับ ฉากยิงกระสุน (Gun Barrel Scene) ทางไลก้าได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการดีไซน์ฝาปิดหน้าเลนส์ของกล้อง Leica Q2 “007 Edition” ตัวบอดี้กล้องหุ่มด้วยหนังโทนสีโอเชียนกรีน (Ocean Green) สะท้อนความเท่สไตล์คลาสสิก

นอกจากนี้ ยังมาคู่กับเคสหนังทำมือสุดประณีต ที่ได้รับการออกแบบโดยแบรนด์กระเป๋าเดินทางลักชัวรีสุดคลาสสิก ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของดีไซน์แบบอังกฤษอย่าง Globe-Trotter ที่ถูกหยิบยกมาในภาพยนตร์ภาคล่าสุด มาในโทนสีโอเชียนกรีนสุดคลาสสิกเช่นเดียวกับกล้อง

ขณะเดียวกัน ไลก้ายังได้ร่วมกับทีมโปรดักชั่นของ 007 นำกล้องไลก้า ร่วมอยู่ในฉากบ้านพักในจาไมกาของเจมส์ บอนด์ ซึ่งเป็นฉากเปิดตัวเจมส์ บอนด์ และนำกล้อง Leica Q2 ไปตกแต่งภายในบ้านของ Q (ผู้เปรียบเสมือนผู้ช่วยบอนด์ในการประดิษฐ์อุปกรณ์พิเศษต่างให้เจมส์ บอนด์ไว้ปราบผู้ร้าย) กลางกรุงลอนดอน รวมถึงการใช้กล้องไลก้าบันทึกภาพเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

ทั้งนี้ Leica Q2 “007 Edition” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ Leica Gallery London ใจกลางกรุงลอนดอน โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการ No Time To Die – Behind the Scenes จัดแสดงภาพถ่ายเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านกล้องไลก้า โดยฝีมือของคนดัง ได้แก่ ไมเคิล จี. วิลสัน ผู้อำนวยการสร้าง, พระเอกเจมส์ บอนด์ แดเนียล เคร็ก รวมไปถึง 2 ช่างภาพชื่อดัง นิโคลา โดฟ และเกร็ก วิลเลียมส์ โดยจะนำไปจัดต่อในแต่ละเมืองที่สำคัญของโลก อาทิ โตเกียว, โอซาก้า, เวียนนา, แฟรงก์เฟิร์ต, ลอสแองเจลิส, สิงคโปร์, จีน, โซล และ ซาลซ์บูร์ก ในเดือนกันยายน และตุลาคม 2564

ร่วมออกปฏิบัติการไปกับยอดสายลับ เจมส์ บอนด์ ผ่าน Leica Q2 “007 Edition” สอบถามเพิ่มเติมทาง Leica Store เกษรวิลเลจ ชั้น 2 โทร. 0-2656-1102, Leica Boutique สาขา ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น G โทร. 0-2664-8369 และ Line Official: @leicath