ทำพาสปอร์ตได้แล้วที่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน (ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์) ชั้น 5 โซน A พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.– 16.00 น. โดยการจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่าน www.qpassport.in.th ภายใต้มาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ 02-572-8442

ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ กลุ่มผู้ประกอบการ Hug Pla Salid จัดงาน “ฉีกยิ้ม อิ่มอร่อย @ ปราการ วิลเลจ แฟร์” ชวนช้อปของดี ของอร่อยเมืองสมุทรปราการ อาทิ ปลาสลิดบางบ่อ กุ้งเหยียดวัดสาขลา กะละแมรามัญ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ขนมปั้นสิบปลาสลิด น้ำพริกปลาสลิด กะปิคลองด่าน ผ้าย้อมใบจาก และ ผลิตภัณฑ์ของใช้ระดับพรีเมียมจากชุมชน อื่นๆ อีกมากมาย ในราคาย่อมเยา พร้อมรับชมนิทรรศการปลาสลิดบางบ่อ อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. – 20.00 น. บริเวณ ลานไนน์ สแควร์ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thenine.co.th หรือ เฟซบุ๊กเพจ The Nine Center Rama 9 และ อินสตาแกรม thenine_rama 9

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้รับรางวัล Travelers’ Choice Award ประจำปี 2564 ในประเภทกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว “Things to do in Bangkok” จาก Tripadvisor เว็บไซต์ทางการท่องเที่ยวอันดับ 1 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนเข้าเยี่ยมชมสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยว ซึ่งประกาศมอบรางวัลดังกล่าวให้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าในกรุงเทพฯที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน โดยติดอันดับท็อป 10 ของกลุ่มค้าปลีกในกรุงเทพฯ ซึ่งอ้างอิงจากรีวิวและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสะท้อนถึงคุณภาพการบริการเป็นเลิศ และความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีที่สุด จากประสบการณ์ในการมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ทั้งนี้ แม้จะเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังคงมุ่งมั่นสร้างความประทับใจและเดินหน้าเตรียมความพร้อมต้อนรับและส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งให้คงครองใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

