บอกลาริ้วรอยแห่งวัยด้วยเซรั่ม Anti-Aging สูตรเข้มข้ม

Bichup Self-Generating Anti-Aging Concentrate เป็นเซรั่มบำรุงผิวขายดีอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง10 ปี โดยแบรนด์ The history of Whoo เป็นแบรนด์เกาหลีที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมถึงมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่นิยมไปทั่วโลก ซึ่งมาพร้อมกับ 5 Step Anti-aging System Formula เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากการค้นคว้าวิจัยกว่า 20 ปี กับ 20 ล้านการวิจัย ที่ช่วยตรวจจับปัญหาริ้วรอยแห่งวัยทั้งที่มองเห็นได้ (Detectable) อันได้แก่ ผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย จุดด่างดำ และที่ยังมองไม่เห็น (Invisible) เช่น การเสื่อมของคอลลาเจนและอิลาสตินของเซลล์ผิว ทั้งนี้ Bichup Self-Generating Anti-Aging Concentrate จะตรงเข้าจัดการกับปัญหาริ้วรอยแห่งวัยผ่านกระบวนการด้วยนวัตกรรม 5 สเต็ปเพื่อผิวเเข็งแรงแลดูอ่อนเยาว์ เเบบจักรพรรดินีอย่างเเท้จริง ได้แก่ 1.ตรวจจับสัญญาณแห่งวัย(Detect), 2.เข้าจัดการกับปัญหาผิว(Organize) 3. ฟื้นบำรุง(Revitalize) 4. เสริมสร้างความแข็งแรงของผิว(Strengthen) 5.ลดเลือนริ้วรอย(Eliminate) พร้อมจำหน่ายในเดือนกันยายนนี้ Bichup Self-Generating Anti-Aging Concentrate มาพร้อมกับสูตรที่พัฒนาขึ้นอีกระดับ พร้อมส่วนประกอบที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะช่วยให้ผิวแข็งแรงดูอ่อนกว่าวัยอย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งยังช่วยให้ผิวฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Bichup Self-Generating Anti-Aging Concentrate นี้มาพร้อมกับสุดยอดส่วนประกอบทรงพลังที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม 10 เท่า Jahabichup Complex™ ซึ่งเป็นส่วนประกอบโชจาฮาบิดัน (Chojahabidan Prescription) อันอุดมไปด้วยถั่งเช่าสีทอง หรือ Cordyceps Militaris และสารสกัดจากสมุนไพรจากตำรับจากยาอายุวัฒนะของจักรพรรดินีที่ยาวนานมากว่า 800 ปี ผสานนวัตกรรมในปัจจุบันทำให้มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผิวฟื้นฟูได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นและอ่อนเยาว์ขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมเผยผิวที่สวยอย่างน่าอัศจรรย์

5 Step Anti-aging System Formula คือนวัตกรรมซึ่งได้จากการวิจัยคิดค้นอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี โดย สถาบัน Hanbang Research Center เทคโนโลยีนี้เป็นการช่วยแก้ปัญหาผิวที่ปรากฏแล้ว และยังยับยั้งการเกิดของปัญหาผิวที่ยังมองไม่เห็น ส่วนประกอบที่นำมาใช้นั้นมาจากเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย และฟื้นฟูผิวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผิวกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ให้ผิวพร้อมรับมือกับปัจจัยภายนอกและการเปลี่ยนแปลงจากวัย

Bichup Self-Generating Anti-Aging Concentrate ขนาด 50 มิลลิลิตร ราคา 5,690 บาทBichup Self-Generating Anti-Aging Concentrate 2 Pcs Set ราคา 6,590 บาท