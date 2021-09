สิงห์น้อยมาแล้ว! “เตย-ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี” กำลังจะเป็นคุณแม่!!

หลังจากแต่งงานไปตั้งแต่เมื่อต้นปี ก็รอลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่ “เตย-ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี” สาวน้อยคนสุดท้องของบ้านภิรมย์ภักดี จะมีทายาทมาไว้วิ่งเล่นกับลูกๆ ของพี่ชายสักที ในที่สุดข่าวดีก็มาถึง! เมื่อเจ้าตัวโพสภาพกำลังไปตรวจครรภ์พร้อมสามี “นนท์-ร้อยเอก ทศสีห์ โควสุรัตน์” ด้วยใบหน้าสดใสและภาพที่สามีกำลังจุ๊บท้อง พร้อมข้อความ "First came love,then came you" บอกเป็นนัยๆ ว่ากำลังเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านสิงห์ และบ้านโควสุรัตน์แล้ว...ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ



Cr. IG : preerati