“ดวงกมล เวปุลละ” ผู้คิดค้น “เค้กชาเย็น” เมื่อ 20 ปีก่อน นำกลับมาขายใหม่!

แพรบอกว่า “ชอบทำอาหารและขนมมาตั้งแต่เด็กๆ แถมยังชอบทาน จึงชอบคิดสูตรอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใครอยู่เสมอ จากการสะสมประสบการณ์การทานมาตลอดกว่า 40 ปี พอได้กลับมาขายขนมออนไลน์อีกครั้ง เลยอยากให้คนที่ชอบทานขนมได้ลองอะไรใหม่ๆ ซึ่งสมัยนี้มีวัตถุดิบให้เลือกมากกว่าสมัยเมื่อ 20 ปีที่แล้วมาก ขนมของเราจึงมีการผสมผสานรสชาติและเทกซ์เจอร์ที่หลากหลายมากขึ้น มีรสและเนื้อสัมผัสที่หลากหลายในหนึ่งคำ หวานน้อยและใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพเท่านั้น อย่างเช่น ไข่ที่ใช้ทำขนมทุกชนิด เราใช้แต่ไข่ไก่ cage free ปลอดสารเคมีและฮอร์โมนจาก KTF เพราะคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้าและความสดใหม่อยู่เสมอ ทั้งยังอยากให้คนที่ได้รับประทานได้รับวิตามินและโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพ”

แม้ปีนี้ Prae’s Kitchen จะกลับมาเปิดครัวทำขนมขายอย่างจริงจังแล้วก็ตาม แต่ใช่ว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับประทาน “เค้กชาเย็น” ได้ง่ายๆ กันทุกเดือน เพราะจะเปิดขายสินค้าเดือนเว้นเดือนเท่านั้น หรือเมนูซิกเนเจอร์อื่นๆ อย่าง เค้กนมเย็น และที่ไม่เหมือนใคร อย่าง มะตูมบาร์ บลอนดี้กล้วยตาก รวมถึงตับบดทรัฟเฟิลที่นุ่มละลายในปาก ก็พร้อมที่จะนำมาเสิร์ฟให้แฟนๆ ขนมหวานเลิฟเวอร์ได้ชิมจนหายคิดถึง

“เนื่องจากขนมเราเป็น Homemade ทำสดใหม่ทุกวัน และทำได้จำนวนจำกัด เพราะแพรทำเองทุกขั้นตอนจนไปถึงตอบไลน์ลูกค้า ดังนั้น เราจะขายของหนึ่งเดือนและหยุดอีกหนึ่งเดือน เพื่อไปค้นหาวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ ที่มีคุณภาพและคิดเมนูใหม่ๆ เปลี่ยนไปตลอด เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์การทานที่แตกต่าง เช่น เราจะสั่งซื้อกล้วยเล็บมือนางอบแห้งจากจังหวัดชุมพร ซึ่งมีรสชาติหวานหอมพิเศษ มาเป็นส่วนผสมหลักใน Blondie กล้วยตาก รวมไปถึงคิดค้นเมนูใหม่ๆ มาให้ลูกค้าได้ชิมขนมรสชาติใหม่แบบเดือนเว้นเดือน ซึ่งจะเปิดให้พรีออเดอร์สินค้าหนึ่งสัปดาห์ก่อนขายเท่านั้น ซึ่งทั้งหมดนี้เราเพียงแค่ต้องการอยากให้ผู้บริโภคได้ทานขนมที่อร่อย และเต็มไปด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียด

แพรเล่าว่านอกจากจะมี เค้กชาเย็นในตำนานเจ้าแรกของประเทศไทยแล้ว ยังมีอีกหลายเมนูที่คิดค้นมาใหม่ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น มะตูมบาร์, Lemon Blueberry, June’s Parfait, Mud Cake, เค้กพีช, Mamdarin soft cake และอีกมากมาย

“มะตูมบาร์ เป็นเมนูสุดฮิตและเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีเมนูนี้ ซึ่งจะได้มะตูมเนื้อแน่นหนึบเต็มคำ ทานกับชาขมๆ หรือกาแฟดำร้อนๆ ตัดรสดี, Lemon Blueberry เค้กเนื้อฉ่ำหอมกลิ่นผิวมะนาวแทรกด้วยซอสบลูเบอรี่โฮมเมด ราดด้วยครีมชีสเปรี้ยวอมหวาน, June’s Parfait เมนูรวมดาว ทั้ง บราวนี่กล้วยตาก บลอนดี้ ช็อกโกแลตซอส ครัมเบิล ครีมชีส วิปครีมมีทั้งความหนึบ กรอบ ขม หวาน มัน เค็ม ทานกับไอศกรีมก็เริ่ด แครอทเค้ก เครื่องแน่นด้วยแครอท วอลนัท อัลมอนด์ งาขี้ม้อน ลูกเกด หอมกลิ่นชินนามอน ราดด้วยครีมชีส” แพรเล่าถึงเมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่ทุกคนต้องตามไปชิม

นอกจากความโดดเด่นในเรื่องรสชาติและวัตถุดิบอันพรีเมียมแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับขนมของ Prae’s Kitchen คือ บรรจุภัณฑ์ที่รังสรรค์ขึ้นมาจากความสุขและความรักที่ได้ทำเมนูอร่อย เพื่อแบ่งปันให้กับคนที่รัก ดั่งสโลแกนที่ว่า คิดถึงใคร ให้ขนมของ Prae’s Kitchen เป็นตัวแทนความรักและห่วงใย

“เราคิดว่านอกจากจะทำขนมให้มีความอร่อยและแตกต่างแล้ว เราควรให้คนที่ได้รับขนมจากเรามีความประทับใจ และสุขใจทุกครั้งที่ได้รับประทานขนมด้วย ดังนั้น จึงตั้งใจออกแบบกล่อง Prae’s Kitchen ขึ้นมา ซึ่งสร้างสรรค์โดย ยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินภาพวาดอิลลัสเตรทชาวไทยดีกรีระดับโลก

แสดงให้เห็นว่าทุกเมนูของ Prae’s Kitchen มีความพิเศษตั้งแต่ภายนอก ไปจนถึงรสชาติอันโดดเด่นภายในกล่อง เราทำกล่องขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปต์ Happy Four Seasons : ความสุขทุกฤดู กับความเชื่อที่ว่า ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวัน ทุกฤดู แม้ในเรื่องเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน อย่างน้อยให้ขนมของ Prae’s Kitchen ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขของคุณ เพราะ “ความสุข” ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนแต่มันจะใหญ่พอเสมอหากคุณมองเห็น ซึ่งสามารถรอชิมเมนู ONLY at PRAE’S KITCHEN ได้เดือนตุลาคมนี้ค่ะ”