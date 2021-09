วิตามิน มาส์ก เพื่อผิวแลดูสวยสุขภาพดี

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น วิตามิน มาส์ก เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในตระกูลผลิตภัณฑ์โภชนาการภายนอกของบริษัท โดยมีแผ่นมาส์กให้เลือก 3 สูตร ได้แก่ สูตรเพื่อผิวดูชุ่มชื้น สูตรเพื่อผิวดูกระจ่างใส และสูตรเพื่อผิวดูยกกระชับ เพื่อตอบสนองความต้องการของผิวที่แตกต่างกัน โดยมาส์กแต่ละสูตรมาพร้อมกับส่วนผสมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ อาทิ การผสมผสานของวิตามิน 12 ชนิด ว่านหางจระเข้ เกลือทะเลเกาะเจจู และสารสกัดจากข้าวเกาะเจจู เพื่อช่วยให้ผิวสวยและสุขภาพดี

สุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ดกล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราเล็งเห็นความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อการฟื้นบำรุงผิวหน้าที่ช่วยให้พวกเขามีผิวสุขภาพดีด้วยคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ จึงได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ หรือสเปเชียลแคร์ (Special Care) อย่าง วิตามิน มาส์ก ซึ่งคิดค้นและออกแบบแผ่นมาส์กอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานอย่างตรงจุด พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น พร้อมด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี จนได้เป็นแผ่นมาส์กชีทที่มาพร้อมส่วนผสมอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ผสมผสานศาสตร์แห่งโภชนาการผิวที่ผ่านการรังสรรค์ด้วยเทคโนโลยีจนออกมาเป็นมาส์กที่เปี่ยมประสิทธิภาพแห่งโภชนาการเพื่อผิวสวยแลดูสุขภาพดี ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าของคนไทยมากที่สุด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการมีผิวสวยสุขภาพดี และตอบโจทย์ทุกความต้องการของผิวที่แตกต่างกันได้อย่างอ่อนโยน”

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Editors’ Choices สาขา The Best Vitamin Mask จาก HELLO! Beauty Award 2021 จัดโดยนิตยสาร HELLO! ซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือในประสิทธิภาพและผลลัพธ์จากการใช้งานว่าเป็นสุดยอดมาส์กชีทที่อุดมด้วยโภชนาการผิวที่อุดมด้วยสารอาหารที่ผิวต้องการอย่างครบถ้วนที่มีการบอกต่อมากที่สุดประจำปี โดยคัดเลือกจากผลสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อ หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงามของเหล่าเซเลบริตี้ รวมไปถึงบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงในระดับชั้นนำของเมืองไทย

วิตามินเป็นองค์ประกอบตามธรรมชาติของผิวมนุษย์ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ช่วยปกป้องผิวจากสิ่งกระตุ้นและความเครียดรอบตัว โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น วิตามิน มาส์ก จะช่วยให้ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกได้สัมผัสกับความชุ่มชื้นของผิวได้ยาวนาน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและผิวเปล่งประกายมากขึ้น

เป็นสูตรส่วนผสมเอกสิทธิ์เฉพาะที่อุดมไปด้วยเอสเซนส์จากวิตามิน 12 ชนิด ว่านหางจระเข้ เกลือทะเลจากเกาะเจจู และสารสกัดจากข้าว รวมถึง Vita –Hydrate Complex ซึ่งเป็นสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะที่มาจากการผสมผสานของ Triple Hyaluronic Acid, Avocado Peptide และ Centella Asiatica เพื่อผิวได้รับความชุ่มชื้นและได้รับการบำรุง

วิตามิน มาส์ก สูตรเพื่อผิวดูกระจ่างใส คิดค้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีผิวธรรมดาหรือผิวหมองคล้ำ ที่มีความต้องการให้ผิวแลดูเปล่งประกายมากขึ้น โดยมาส์กสูตรนี้อุดมไปด้วยเอสเซนส์ที่มีวิตามิน 12 ชนิด ว่านหางจระเข้ เกลือทะเลจากเกาะเจจู และสารสกัดจากข้าว ผสานกับ Vita – Glow Complex ซึ่งเป็นสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะที่มาจากการผสมผสานของ Niacinamide, Adenosine, Pearles Rosee และ Omija Peptide เพื่อผิวดูกระจ่างใสและได้รับการบำรุง ผลิตด้วย TMF-Cell ซึ่งเป็นใยจากต้นยูคาลิปตัส แผ่นมาส์กนี้ช่วยเก็บรักษาเอสเซนส์ได้ดีและวางแนบสนิทกับใบหน้าได้ง่าย

วิตามิน มาส์ก สูตรเพื่อผิวแลดูยกกระชับ คิดค้นขึ้นสำหรับผู้ที่มีผิวธรรมดา ผิวแห้ง หรือผิวหยาบกร้าน เพื่อช่วยเติมสารอาหารและยกกระชับผิว เป็นมาส์กที่มีเซรั่มเข้มข้นจากวิตามิน 12 ชนิด ว่านหางจระเข้ เกลือทะเลจากเกาะเจจู และสารสกัดจากข้าว รวมถึง Vita – Lift Complex ซึ่งเป็นสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะที่มาจากการผสมผสานของ Niacinamide, Adenosine, Lupin Seed Extract และ Black Ginseng Extract เพื่อผิวดูกระชับและได้รับการบำรุง

สำหรับผู้ที่สนใจ วิตามิน มาส์ก ทั้ง 3 สูตร สามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้จากผู้จำหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นประเทศไทย โทร 02 660 1600 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.