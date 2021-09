ช้อปไป ชมงานอาร์ทไป! เปิดตัว Gaysorn Designer’s Lane ที่ เกษรวิลเลจ

จิรัสย์ วัฒนภัทรเศรษฐ์ รองกรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเกษรวิลเลจ กล่าวถึงจุดเด่นของ เกษร ดีไซน์เนอร์ เลนส์(Gaysorn Designer’s Lane) ว่า “เราต้องการยกระดับประสบการณ์การมาเยือนเกษรวิลเลจให้กับเหล่าผู้หลงใหลแฟชั่นทุกคน ด้วยแบรนด์แฟชั่นที่ครบครันจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งแบรนด์ไฮเอนด์ แบรนด์ไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงแบรนด์สตรีทแฟชั่น ที่มีทั้งรูปแบบของคอนเซ็ปต์สโตร์ และแฟล็กชิพสโตร์ บนพื้นที่ชั้น G และชั้น 1 พร้อมตอบโจทย์ในทุกสไตล์การแต่งตัวของเหล่าแฟชั่นเลิฟเวอร์ได้ในทุกวัน อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งภายใน เพราะนับเป็นทัศนวิสัยที่ผู้มาเยือนทุกท่านจะต้องได้พบ ซึ่งล่าสุดก็ได้ดีไซน์เนอร์ชื่อดังอย่างบิยาน (Biyan) และเฟลิกซ์ จาห์ยาดี (Felix Tjahyadi) ร่วมกับคลับ 21 ประเทศไทย (Club 21 Thailand) มาออกแบบผลงาน Art Installation ชิ้นเยี่ยม เพื่อต้อนรับเหล่าคนรักแฟชั่นและลูกค้าทุกท่าน”

เกษร ดีไซน์เนอร์ เลนส์ (Gaysorn Designer’s Lane) จุดนัดพบของคนรักแฟชั่นที่รวบรวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกเอาไว้มากมาย อาทิ CLUB 21 Multi-Label Women บูติคแห่งใหม่ที่พร้อมให้เหล่าสาวกแฟชั่นได้อัพเดทคีย์ลุคเด่นประจำรันเวย์ในแต่ละซีซั่น ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ Biyan, Acne Studios, Balmain, Erdem, Dries Van Noten, Jacquemus, Jil Sander, Johanna Ortiz, Junya Watanabe, Rochas, The Row, Thom Browne, Victoria Beckham, Yohji Yamamoto และอื่นๆ อีกกว่า 30 แบรนด์ และยังมี Club 21 Multi-Label Men แฟชั่นเดสติเนชั่นแห่งใหม่ สำหรับชายหนุ่มผู้หลงใหลในแฟชั่นและการแต่งตัว

นอกจากนี้ยังมีแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ COMME des GARCONS สาขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, CDGCDGCDG ซึ่งเป็นร้าน Free Standing แห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น, Boss แบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอนด์ สำหรับคุณสุภาพบุรุษที่หลงใหลในทุกความปราณีตของการแต่งกาย, BOYY แฟล็กชิพสโตร์แห่งแรกของประเทศไทยในคอนเซ็ปต์ที่ผสานความคลาสสิกของ BOYY เข้ากับความร่วมสมัย, Bang & Olufsen (B&O) แบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์จากเดนมาร์กที่มีประวัติยาวนานกว่า 95 ปี, Marie France Van Damme แฟล็กชิพสโตร์แบรนด์แฟชั่นแนวรีสอร์ทแวร์ระดับโลกที่ยกระดับการแต่งกายในช่วงเวลาการพักผ่อนให้หรูหราขึ้นกว่าเดิม, RIMOWA แฟล็กชิพสโตร์ แบรนด์กระเป๋าเดินทางที่ได้รับการยอมรับจากนักเดินทางทั่วโลกมากว่า 80 ปี และ Steinway & Sons อาร์ทิซานเปียโน ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะตัว ช่วยเพิ่มสุนทรียภาพให้ผู้ฟังประหนึ่งรับชมการแสดงคอนเสิร์ตระดับโลก ที่ศิลปินทั่วโลกต่างเลือกใช้

รวมถึงโซนนาฬิกาที่รวบรวมเรือนเวลาหรูที่หายาก และควรค่าแก่การเก็บสะสม ที่นอกจากจะมีแบรนด์นาฬิกาสุดหรู อาทิ CORUM, Carl F. Bucherer, Grand Seiko, Hublot, Jaquet Droz, Parmigiani Fleurier, Patek Philippe, Rolex, SARCAR, Backes & Strauss, Erwin Sattler, DeWitt, HYT, Cyrus, Speake-Marin, Schwarz-Etienne, Pierre DeRoche, Rudis Sylva และอีกหลากหลายแบรนด์แล้ว ยังมีแบรนด์นาฬิกาสุดเอ็กซ์คลูซีฟระดับโลกมาอยู่ที่นี่อีกด้วย อาทิ AP House by Audemars Piguet แบรนด์นาฬิกาชื่อดังระดับโลกสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนับเป็น AP House แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแห่งที่ 8 ของโลก รวมถึง Seiko Service Center ศูนย์บริการหลังการขาย และบริการอื่นๆ ของ Grand Seiko และ Alba อย่างครบวงจร และ Geneva Master Time ศูนย์บริการรับรองลูกค้าในประเทศไทย ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2564

อีกหนึ่งความน่าสนใจของ เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) คือการร่วมมือกับดีไซน์เนอร์มากฝีมืออย่าง บิยาน (Biyan) และนักออกแบบชาวอินโดนีเซีย เฟลิกซ์ จาห์ยาดี (Felix Tjahyadi) ร่วมด้วย คลับ 21 ประเทศไทย (Club 21 Thailand) ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจัดแสดงที่ เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) โดยเฉพาะ ซึ่งเริ่มต้นความงดงามทางศิลปะที่บริเวณสะพานแก้วที่ทอดยาว 20 เมตร ประดับตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์จากงานออกแบบของบิยาน (Biyan) พร้อมฝูงนกที่พร้อมนำสายตาผู้มาเยือนไปสู่สวนสวย และเมื่อก้าวเข้าสู่ส่วนทางเข้าโซนโคคูน (Cocoon) ก็จะพบกับการจัดแสดงที่พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยเวทย์มนต์แห่งศิลปะ ผ่านการร้อยเรียงผืนผ้าลายบุปผาที่ถูกแขวนด้วยมือ และทับซ้อนกันเป็นเลเยอร์ อีกหนึ่งผลงานไฮไลท์คือจุดที่เป็นปักษา 2 ตัว ที่โผบินอย่างเป็นอิสระอยู่บนโถงเพดาน ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ประดิษฐ์จากโครงหวาย และผืนผ้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเข้มแข็ง การเปลี่ยนแปลง และการเกิดใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากครุฑ ไก่แจ้ นกอินทรีย์ และนกฟีนิกซ์ ที่เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ประจำประเทศไทย และอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการสื่อถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) ยังมีบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อให้เหล่าผู้หลงรักแฟชั่นได้สัมผัสกับประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างเหนือระดับกับ The Uniquely Gaysorn Experience เริ่มจาก Personalized & Customized Experience ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลจากหลากหลายแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ คุณสามารถเลือกสีไม้ เลือกลาย Cover หรือสั่งทำตามแบบที่ต้องการ รวมไปถึงเลือกผ้า และผิวสัมผัสของลำโพง จากแบรนด์ Bang & Olufsen (B&O), Steinway & Sons ที่สามารถออกแบบเปียโนในสไตล์ของตัวเองกับคอลเลกชั่นพิเศษอย่าง Crown Jewel Collection ที่ให้ทุกท่านได้เลือกไม้ที่เหมาะกับตัวคุณ, SARCAR นาฬิกาสุดหรูจากสวิสเซอร์แลนด์ กับคอนเซ็ปต์ “Creator of Dream” ที่จะสานฝันให้กับผู้ที่รักนาฬิกา สามารถเลือกทั้งรูปแบบหน้าปัด และวัสดุที่นำมาใช้หรืออัญมณีประดับได้ด้วยตัวคุณเอง ถัดมาที่ Gaysorn Concierge - Customer Relations บริการจากพนักงานอำนวยความสะดวกมากประสบการณ์รวมถึงการเปิดตัว Gaysorn Diamond Lounge (เกษร ไดมอนด์ เลานจ์) ใหม่ พื้นที่บริการสุดพรีเมี่ยมที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน เอกสิทธิ์พิเศษของลูกค้า Privilege จากเกษรวิลเลจ

สำหรับแฟชั่นเลิฟเวอร์ที่ต้องการช้อปปิ้งจากหลากหลายช่องทาง เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) ยังมี Gaysorn “To you” ที่จะมาเติมเต็มการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ ให้เหล่านักช้อปอุ่นใจเหมือนมาช้อปปิ้งเองที่เกษรวิลเลจ กับบริการ You Shop We Drop เลือกช้อปปิ้งสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ดังผ่าน Gaysorn Concierge Online ทางช่องทาง LINE @GaysornVillage พร้อมบริการส่งของให้ถึงรถยนต์ ต่อมาที่บริการ Luxury Delivery with Black Tie บริการจัดส่งสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยร่วมมือกับ The Black Tie Service เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัยให้ถึงหน้าบ้าน รวมถึงบริการ Gaysorn Experience To Your Place บริการที่จะช่วยสร้างประสบการณ์สุดพิเศษแบบเหนือระดับ เพียงแจ้งความต้องการซื้อสินค้าผ่าน Gaysorn Concierge - Customer Relations ผู้ช่วยช้อปฯ ก็จะเนรมิตสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ดัง ไปให้ทุกท่านเลือกสรรถึงบ้าน และพิเศษสุดกับบริการ Online Redemption ให้เหล่านักช้อปสามารถสะสมยอดการซื้อสินค้า และบริการในเกษรวิลเลจได้ผ่านทางช่องทาง LINE @GaysornVillage ซึ่งจะมีพนักงาน Concierge คอยให้บริการออนไลน์อีกด้วย

พบกับ เกษร ดีไซน์เนอร์ เลนส์ (Gaysorn Designer’s Lane) ที่รวมแบรนด์ไฮเอนด์ชั้นนำระดับโลกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมเยี่ยมชมผลงาน Art Installation จากดีไซน์เนอร์ และนักออกแบบชื่อดังได้แล้ววันนี้ที่ เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village)