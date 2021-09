“เทลสกอร์” เฟ้นหาสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก!

วิกฤตโควิด-19 ดิสรัปในทุกวงการ ล่าสุด

(ไทยแลนด์ อินฟลูเอนเซอร์ อวอร์ดส์ 2021) งานประกาศรางวัลสำหรับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด จึงประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นออนไลน์ 100% ภายใต้คอนเซปต์ “The Real Player” เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายที่อาจเกิดขึ้น แต่ก่อนจะไปถึงในวันประกาศผล ในงานวันที่ 21 ต.ค. 64 นั้น Tellscore ในฐานะผู้ดำเนินงาน เชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณชื่นชอบ และมีผลงานโดดเด่นในการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 18 สาขาความถนัด โดยสามารถร่วมโหวตให้พวกเขา ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัล Thailand Influencer Awards 2021 ได้ตั้งแต่วันนี้–10 กันยายน ศกนี้ จำกัดจำนวนการโหวตวันละ 1 ครั้ง/รางวัล ผ่านช่องทาง www.thailandinfluencerawards.com

สุวิตา จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บจก.เทลสกอร์ ผู้จัดงานตลอดทุกปีที่ผ่านมา กล่าวว่า “งานนี้เป็นการประกาศรางวัลสำหรับผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด หรือ Influencer และแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศ ที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยม และโดดเด่นในช่องทางดิจิทัล จัดขึ้นเพื่อสร้างบรรทัดฐานการสร้างคอนเทนต์ที่ดี และแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ มีพลังในการสื่อสาร และมีสำนึกในสังคมให้แก่วงการสื่อสารและโฆษณา รวมถึงเล็งเห็นคุณค่าของผลงาน และความตั้งใจ เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้กลุ่ม Influencer มีกำลังใจที่จะพัฒนาผลงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อไป ร่วมลุ้นผลรางวัลและส่งกำลังใจให้อินฟลูเอนเซอร์ได้ทางเฟซบุ๊กของ Tellscore ในวันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 19.00 น.”

นอกจากคะแนนโหวตแล้ว ยังมีเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอินฟลูเอนเซอร์ การตลาดดิจิทัล รวมทั้งผู้บริหารแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย อาทิ ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), ภารุจ ดาวราย อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล และ MD Digitas, อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Co-Founder & CTO, Pantip, สิริประภา วีระไชยสิงห์ Campaign and Content Operations Lead, Tiktok (Thailand), ชาญวุฒิ ลือชัยสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด LINE (Thailand), จิรัฐติกาล สุทธิวรรณารัตน์ Director of Content, Twitch Live Streaming Platform, ณัฐชนน มหาอิทธิดล Director, The MATTER, ณธิดา รัฐธนาวุฒิ CEO, Marketing Oops!, ณัฐพล ม่วงทำ ผู้ก่อตั้ง การตลาดวันละตอน, พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ CEO&Founder Beartai, พงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้ง AdAddict, สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ผู้จัดงาน Creative Talk และ CEO rgb72, ขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้จัดงาน iCreator และ MD The Zero Publishing, นภัสสร บุรณศิริ ผู้ก่อตั้ง โมเมพาเพลิน, สุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้บริหารสายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์, วิยะดา ศรีนาคนันทน์ Country Leader & General Counsel, 3M (Thailand) และสมฤดี บุญให้เจริญ Head of Communication & Marketing Services, Nestlé (Thailand)