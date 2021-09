เอก ทองประเสริฐ ออกแบบและผลิตชุดให้ทีมอาสา #Heroชุดฟ้า ช่วยโควิด-19

ดีไซเนอร์ชื่อดังและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์

ผู้นำเทรนด์การออกแบบยูนิฟอร์มยุคใหม่ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกสไตล์การทำงาน และเพิ่มความมั่นใจในรูปร่างให้ผู้สวมใส่ในทุกสรีระ ออกแบบยูนิฟอร์มพิเศษให้กับชาวจิตอาสาในโครงการ

ด้วยชุด

ซึ่งเป็นสีที่ได้แรงบันดาลใจจากโลโก้ของโครงการ ฯ สามารถสวมใส่ทับเสื้อผ้าปกติได้ทันที เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี ไม่ร้อน ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานด้วยกระเป๋าใส่ของหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ช่วยให้การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัยมากขึ้น

นอกจากนี้ Food For Fighters ยังได้รับเกียรติจาก อแมนด้า ชาลิศา ออบดรัม มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2563 ในฐานะตัวแทนของโครงการ ฯ ที่ริเริ่มขึ้นในปี 2563 โดย เต้-พันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งร้านอาหาร ‘เป็นลาว’ ร่วมสนับสนุน ‘ข้าวเพื่อหมอ’ เพื่อเป็นกำลังใจให้เหล่าฮีโร่ชุดกราวนฺด์ ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน และอาสาสมัคร จนได้รับการยกย่องจากโคคา-โคล่า ให้เป็นหนึ่งในฮีโร่ชาวไทยร่วมกับฮีโร่จากหลายประเทศ ในหนังสั้นออนไลน์พิเศษ ‘For The Human Race’ ที่ออกฉายไปทั่วโลก ปัจจุบัน Food For Fighters ยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และขยายความช่วยเหลือสู่การจัดส่งอาหารและถุงยังชีพถึงมือผู้รับ ฯลฯ จนได้รับยกย่องว่าเป็น ‘ฮีโร่ชุดฟ้า’ ที่เสียสละทำงานเพื่อคนอื่นในช่วงวิกฤตโควิด-19 #ช่วยในสิ่งที่ตัวเองถนัด #Heroชุดฟ้า