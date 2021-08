Tiffany & Co. ดึง Beyoncé ประกบ Jay-Z เปิดตัวแคมเปญ "ABOUT LOVE"

ประกาศว่า Beyoncé และ Jay-Z (The Carters) คู่รักทรงอิทธิพลระดับโลก จะมาร่วมแสดงในแคมเปญโฆษณาใหม่ล่าสุดเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความรักในโลกยุคใหม่ โดย Tiffany & Co. เป็นตัวแทนของเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1837 และการเปิดตัวแคมเปญ

ถือเป็นวิวัฒนาการล่าสุดที่แสดงถึงทิศทางการสร้างสรรค์ใหม่ของแบรนด์เครื่องประดับหรูหรานี้ โดยเกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันระหว่าง The Carters กับ Tiffany & Co.

Alexandre Arnault รองประธานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์และการสื่อสาร กล่าวว่า " Beyoncé และ Jay-Z สะท้อนภาพความรักสมัยใหม่อย่างชัดเจน ในฐานะแบรนด์ที่ยืนหยัดเพื่อความรัก ความแข็งแกร่ง และการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองมาโดยตลอด เราไม่สามารถนึกถึงคู่รักที่โดดเด่นและบ่งบอกถึงค่านิยมของ Tiffany ได้ดีกว่าทั้งคู่ และเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ The Carters มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Tiffany"

แคมเปญ "ABOUT LOVE" สะท้อนถึงสายสัมพันธ์และความเปราะบาง และนับเป็นครั้งแรกที่ The Carters ได้ปรากฏตัวร่วมกันในแคมเปญโฆษณา เรื่องราวความรักของทั้งคู่สว่างไสวด้วยเพชรเม็ดงาม Tiffany Diamond โดยมีภาพ Equals Pi (1982)* ของ Jean-Michel Basquiat เป็นฉากหลัง ภาพนี้เป็นของสะสมในคอลเลคชันส่วนตัวนับตั้งแต่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมา และแคมเปญนี้ได้เผยแพร่ผลงานชิ้นนี้สู่สาธารณะเป็นครั้งแรก นับเป็นการสานต่อประเพณีอันยาวนานของ Tiffany ในการทำงานร่วมกับบรรดาครีเอทีฟในนิวยอร์ก แคมเปญนี้นำเสนออัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์โดยสะท้อนผ่านความงดงามของความรักที่เดินทางผ่านกาลเวลาและทุกแง่มุมที่หลากหลาย เพื่อสร้างมุมมองใหม่ของความรักในปัจจุบัน

เพชร Tiffany Diamond น้ำหนัก 128.54 กะรัต และเจียระไน 82 เหลี่ยม ถูกสวมใส่เป็นครั้งแรกในแคมเปญโฆษณาโดย Beyoncé สำหรับเพชรเม็ดงามนี้ถือเป็นหนึ่งในอัญมณีที่สำคัญที่สุดที่ค้นพบในศตวรรษที่ 19 โดยถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1877 ที่เหมืองคิมเบอร์ลีย์ในแอฟริกาใต้ จากนั้น Charles Lewis Tiffany ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ได้ซื้อเพชรที่ยังไม่ผ่านการเจียระไนในปี ค.ศ. 1878 ซึ่งทำให้ชื่อเสียงของแบรนด์แข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้นำด้านอัญมณี นอกจากนี้ เอกลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งรวมถึงผลงานการออกแบบจาก Jean Schlumberger และคอลเลคชัน Tiffany T ก็มีการนำเสนอตลอดแคมเปญนี้ด้วยเช่นกัน และที่โดดเด่นที่สุดคือ เข็มกลัด Bird on a Rock อันเป็นตำนานของ Jean Schlumberger ซึ่งรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบกระดุมกลัดปลายแขนเสื้อเชิ้ตคู่สวย โดยมี Jay-Z เป็นผู้สวมใส่ ทั้งนี้ Jean Schlumberger เป็นที่รู้จักอย่างดีจากการรังสรรค์เครื่องประดับให้ชนชั้นสูงในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 ดังนั้นจึงถือว่าเหมาะสมแล้วที่ผลงานการออกแบบสุดเลอค่าของเขาได้ถ่ายทอดสู่หนึ่งในผู้สร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

ผู้กำกับชื่อดัง Emmanuel Adjei ได้สร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาประกอบเพลงสุดคลาสสิก "Moon River" ที่โด่งดังมาจากภาพยนตร์ Breakfast at Tiffany's ในปี ค.ศ. 1961 สำหรับเพลงเวอร์ชันใหม่ขับร้องโดย Beyoncé และบันทึกโดย Jay-Z ด้วยกล้อง Super 8 ทั้งคู่เลือก Orum House ในลอสแอนเจลิสเป็นสถานที่ถ่ายทำ เพื่อนำผู้ชมกลับไปสู่อดีตผ่านภาพอันงดงามชวนฝัน โดยมีภาพ Equals Pi ของ Basquiat ปรากฏขึ้นอีกครั้งในฐานะตัวแทนของสี Tiffany Blue® ตลอดภาพยนตร์โฆษณา ขณะเดียวกันก็มีการถ่ายแคมเปญสิ่งพิมพ์ "ABOUT LOVE" โดย Mason Poole ซึ่งออกแบบโดย June Ambrose กับ Marni Senofonte

นอกจากนี้ แคมเปญ "ABOUT LOVE" ยังสะท้อนให้เห็นว่า Tiffany's ให้การสนับสนุนชุมชนด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง โดย Tiffany & Co. ได้จับมือกับ The Carters มอบทุนการศึกษาและทุนสำหรับการฝึกงานรวม 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

แคมเปญ "ABOUT LOVE" จะเปิดตัวทั่วโลกในรูปแบบสิ่งพิมพ์ในวันที่ 2 กันยายน ส่วนภาพยนตร์โฆษณาจะเปิดตัวในวันที่ 15 กันยายนผ่านทาง Tiffany.com และสื่อทั่วโลก นอกจากนั้นจะมีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาเพิ่มเติมภายใต้แคมเปญดังกล่าวโดยฝีมือของผู้กำกับชื่อดัง Dikayl Rimmasch และรองผู้กำกับ Derek Milton