“YOUTHBATH” แบรนด์สุดฮอตในกลุ่มเซเลบเกาหลีส่งตรงถึงไทยแล้ว

มัลติแบรนด์สโตร์ชื่อดังที่อิมพอร์ตเทรนด์แฟชั่นแบรนด์เกาหลีมากที่สุด อย่าง “ALAND” ไลฟ์สไตล์สโตร์แอนด์คัลเจอร์สเปซ (Lifestyle Store & Culture Space) ชวนสายเกาเตรียมชอปเพลินเหมือนเดินเล่นที่เกาหลี!! กับแบรนด์ฮอตที่เพิ่งแลนดิ้งสู่เมืองไทยแล้ววันนี้ กับ

แบรนด์แฟชั่นยูนิเซกส์ที่มาพร้อมสโลแกนสื่อถึงความเห็นอกเห็นใจของคนรุ่นใหม่

ALAND ชวนมาอินโคเรียนสไตล์ แบบไอดอลชื่อดังกับ YOUTHBATH ย่อมาจาก “YOUTH be at the Head” แบรนด์ที่ปลุกให้ผู้คนลุกขึ้นมาเติมเต็มความสนุก ให้ความสำคัญกับความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น นิยามจุดเริ่มต้นความทรงจำของทุกคนที่รักการโหยหาในการแสวงหาอิสรภาพโดยไม่ถูกผูกมัด แรงบันดาลใจความสุขแห่งแฟชั่น สีสัน ความไร้กฏเกณฑ์ของสิ่งรอบตัวในผ่านคอลเลกชันล่าสุด

อย่างเสื้อทีเชิ้ตสไตล์แคชชวลที่มาพร้อมลายสกรีนสุดกวน โลโก้หมีที่เต็มไปด้วยลายแต้มสีสันแบบไม่ตั้งใจเด่นด้วยตัวฟ้อนท์โลโก้แบรนด์ และสกรีน Quote สุดฮิตอย่าง Don’t disturb the sleeping my friend. ผ่านเสื้อผ้าที่ใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างแท้จริงมาเปิดให้สาวกคลิกช้อปส่งถึงหน้าบ้านได้ทันที อยากได้! ต้องได้เลย! อยากรู้ทำไมเหล่าเซเลบริตี้เกาหลีถึงคลั่งแบรนด์นี้หนักมากต้องลองหามาใส่พิสูจน์ได้จากจำนวนยอดกดไลค์บนโซเชียลมีเดียได้เลย