คาร์เทียร์ แต่งตั้ง “ลิลลี่ คอลลินส์” เป็นแอมบาสเดอร์คอลเลกชัน Clash [Un]limited

แต่งตั้ง

ขึ้นเป็นแอมบาสเดอร์ประจำคอลเลกชัน Clash [Un]limited เครื่องประดับที่กล้าฉีกกรอบดั้งเดิมด้วยการปะทะกันของเจตคติ 2 ขั้ว ด้วยนิสัยที่รักอิสระ เต็มไปด้วยพลังและความเป็นธรรมชาติของเธอ

ลิลลี่ คอลลินส์ เป็นหนึ่งใน Friend of Cartier ทั้งยังเป็นนักแสดงที่เป็นตัวของตัวเองและเปี่ยมด้วยความสง่างาม ความใฝ่รู้และแง่มุมอันหลากหลายของเธอ ตรงกับความตั้งใจของคาร์เทียร์ ที่โปรดปรานการร่วมงานกับบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างแรงกล้า นอกจากนี้ เธอยังมีส่วนร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไรมากมาย เช่น GO Campaign ที่ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กในกลุ่มเปราะบางทั้งในสหรัฐฯ และทั่วโลก โดยคอลลินส์ยังเป็นแอมบาสเดอร์ของงานเลี้ยงการกุศลประจำปีของ GO Campaign อีกด้วย

อาร์โนด์ แคเรซ ผอ.ฝ่ายการตลาดและสื่อสารต่างประเทศ ของ คาร์เทียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ลิลลี่ คอลลินส์ เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่กล้าเปิดเผยด้านที่แตกต่างของตนเอง บางครั้งก็ดูมีระดับและสง่างาม บางครั้งก็ดูเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ และบางครั้งก็ดูหรูหราฟู่ฟ่า เรียกสั้นๆ ได้ว่า คอลลินส์เป็นคนที่ไม่เคยจำกัดลิมิตของตัวเอง