5 ครีมกันแดดรักทะเล เป็นมิตรต่อปะการัง

สารเคมีในครีมกันแดดทำให้ปะการังเสื่อมโทรม ทำลายตัวอ่อน ขัดขวางระบบสืบพันธุ์ และทำให้ปะการังฟอกขาว ล่าสุด เมืองไทย โดย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ออกประกาศห้ามนำและใช้ครีมกันแดด ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี 4 ชนิด ที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เราจึงลิสต์ 5 ซันสกรีนที่รับรองว่า #ReefSafe มาปักหมุดให้เลือกกัน

Passun Reef-Safe Sunscreen SPF50 PA+++ (face/body) ขนาด 100 กรัม ราคา 689 บาท

Kaani Active Reef Safe Physical Sunscreen SPF 50 PA+++ ขนาด 90 กรัม ราคา 690 บาท

ReReef Reef-Safe Sunscreen Ocean-friendly SPF 50 PA+++ ขนาด 40 กรัม ราคา 349 บาท

Bioderma Photoderm Max Aquafluide SPF 50+ ขนาด 40 มล. ราคา 940 บาท

We Are Feel Good Inc. Signature Sunscreen Lotion SPF 50+ ขนาด 400 มล. ราคา 1,590 บาท