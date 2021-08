“แพนดอร่า” ปลุกความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ เติมความฝันในวัยเด็กให้เป็นจริง

เอาใจสาวกดิสนีย์

เตรียมส่งคอลเลกชันใหม่

ด้วยการยกขบวนเจ้าหญิงจากเทพนิยาย 5 เรื่องดังที่สาวๆ หลงรัก มาเติมเต็มความฝันผ่านเครื่องประดับสุดพิเศษ ค้นหาความเป็นเจ้าหญิงในตัวคุณ กับชาร์มคาแรกเตอร์เจ้าหญิงในฝันทั้ง 5 ที่ครั้งนี้ ดีไซเนอร์ของแพนดอร่า ได้แรงบันดาลใจจาก ชิบิอาร์ท (Chibi) ศิลปะการวาดการ์ตูนในสไตล์มังงะ แบบญี่ปุ่น ที่เรียบง่าย แต่ร่วมสมัยมากขึ้นเป็นครั้งแรก

พร้อมถ่ายทอดความน่ารักผ่านคาแรกเตอร์เจ้าหญิงได้แก่ ซินเดอเรลล่า (Cinderella) ตัวแทนของความมุ่งมั่น กล้าหาญ ใจดี, ราพันเซล (Rapunzel) ช่างคิด สร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น ทุ่มเท, แอเรียล (Arial) สาวร่าเริง ชอบผจญภัย, จัสมิน (Jusmin) หญิงแกร่ง เข้มแข็ง กล้าหาญ ใจกว้าง และ เทียน่า (Tiana) ผู้มีความมุ่งมั่น ทะเยอทะยาน มั่นใจ

คอลเลกชัน Disney Princess x Pandora ยังมีสร้อยข้อมือรุ่นใหม่ล่าสุด Disney Pandora Moments Heart Clasp Snake Chain Bracelet ที่ออกแบบมาพิเศษ หัวล็อกรูปหัวใจสลักรูปมงกุฎสีทองสื่อความเป็นเจ้าหญิง พร้อมสลักความหมายดีๆ ว่า “Never give up on your dreams” นอกจากนี้ ยังมีจี้ประดับ (Dangle) ที่เป็นตัวแทนเรื่องราวสื่อถึงเอกลักษณ์ของเจ้าหญิงดิสนีย์ในแต่ละเรื่องอีกด้วย อาทิ Disney Snow White Apple Pendant จี้คริสตัลรูปแอปเปิ้ลสีแดง สะท้อนถึงฉากสำคัญที่สโนไวท์กินแอปเปิ้ลอาบยาพิเศษ, Disney Belle Infinity & Rose Flower Pendant จี้คริสตัลสีเหลืองจากสีชุดราตรี ในฉากเต้นรำกับ The Beast ซึ่งเป็นฉากสำคัญที่ทั้งสองเริ่มรักกัน รูปทรงของจี้เป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี ความรักนิรันดร์ ด้านหลังฉลุเป็นลวดลายของดอกกุหลาบ เป็นต้น ในราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท

เติมเต็มความฝัน จินตนาการในวัยเด็ก และเก็บความทรงจำที่แสนประทับใจของเทพนิยายเรื่องโปรด กันได้ตั้งแต่วันนี้พร้อมโปรโมชั่น ซื้อสินค้าครบ 7,000 บาท รับฟรี Jewelry Box มูลค่า 1,500 บาท และสิทธิพิเศษอีกมากมายตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ที่ร้านแพนดอร่าทุกสาขาทั่วประเทศ