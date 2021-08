อวดบอดี้กับบิกินีตัวเก่ง รับแสงอาทิตย์สีทองในช่วงที่ลมหนาวกำลังมาเยือนนี้

แองจี้-แอนเจลิส บาเลก ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ แบรนด์ AB. Angelys Balek (เอบี. แอนเจลิส บาเลก) จึงหยิบยกคอนเซปต์นี้มาถ่ายทอดผ่านคอลเลกชั่นล่าสุด Fall/Winter 2021 (ฟอลล์/วินเทอร์ 2021) ภายใต้ชื่อ “Here comes the sun” เพื่อสรรสร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อความหวัง และมอบความสุขให้กับผู้หญิงทุกคนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน โดยถ่ายทอดผ่านภาพแฟชั่นเซตภายใต้แนวคิด Selfie การหากิจกรรมสนุกๆ ทำ สร้างความสดใสให้กับชีวิตในช่วงที่ทุกคนพร้อมใจกันกักตัวอยู่บ้านและออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุด

“ซีซั่นนี้เริ่มต้นการรังสรรค์ขึ้นจากงานอดิเรกอย่างการเพนต์ภาพ และได้แรงบันดาลจากงานศิลปะของจิตรกรคนโปรด “กุสทัฟ คลิมต์” (Gustav Klimt) ทุกครั้งที่ได้มองภาพของกุสทัฟทำให้เรามีความสุขเสมอ

ซึ่งนอกจากบรรดางานชิ้นสำคัญของเขาอย่าง The Kiss (1908) , Portrait of Adele Bloch-Bauer I (1907) และ The Maiden (1913) จะโดดเด่นด้วยรูปเรขาคณิตและการใช้สีโทนสดใส โดยเฉพาะสีทอง ซึ่งเป็นทั้งสีประจำตัวเขาและพาเลตต์สีของดวงอาทิตย์

กุสทัฟยังเป็นที่เลื่องลือในฐานะศิลปินผู้เอกอุด้านการวาดผู้หญิงได้สวยที่สุดในโลก ซึ่งตรงกับความปรารถนาของแองจี้ที่ต้องการสร้างสรรค์งานออกแบบที่ผู้หญิงสวมใส่แล้วสวยมีความสุขที่สุดในแบบฉบับของตนเอง พร้อมกับการเติมเต็มพลังบวก ความหวังและความสดใสให้กับทุกคนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้” แองจี้-แอนเจลิส บาเลก กล่าว

คอลเลกชั่น Fall/Winter 2021 “Here comes the sun” แองจี้-แอนเจลิส บาเลก ได้นำเฉดสี Solid (ซอล ลิด) อย่าง สีแดง สีกรมท่า และเฉดสีน้ำเงินม่วง มาเป็นองค์ประกอบหลักผสมผสานรูปเรขาคณิตเข้ากับลายดอกไม้ ในโทนสีต่างๆ รวมถึงยังดึงความละเอียดของชิ้นงานอันโด่งดังออกมาถ่ายทอดผ่านเส้นสายเพื่อเสริมกลิ่นอายงานของกุสทัฟ โดยใช้เทคนิคการรวมภาพ (Collage-คอลลาจ) และการลดทอนรายละเอียดด้วยการซูมเข้าไปใกล้

คอลเลกชั่นนี้นอกจากจะผสานโทนสีสดใสกว่าทุกคอลเลกชั่นที่ผ่านมา ยังโดดเด่นด้วยงานปักประดับ (Embroidery) ด้วยเทคนิคการเดินเส้นแบบผ้าทอที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและเทคนิคต่างๆ ของชาวเขา ชิ้นงานบางส่วนจึงมีกลิ่นอายแบบ Tribal ที่ผสมผสานด้วยหลายสีสันในไอเทมเดียว และยังได้เพิ่มลูกเล่นใหม่กับบีชแวร์ สีเดนิม ซึ่งใช้เทคนิคการกัดสีที่ซับซ้อนจนได้สียีนส์ สีนิยมตามเทรนด์โลกเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชั่นเพื่อถ่ายทอดความเซ็กซี่อย่างมีระดับหรือที่ Angelys Balek (แอนเจลิส บาเลก) เรียกว่า High-class sexy (ไฮ-คลาส เซ็กซี่) พร้อมยังคงความปรารถนาที่อยากรักษาความสวยงามของโลกใบนี้ไว้โดยใช้ Sustainable Fabric หรือ เส้นใยรีไซเคิลในกระบวนการผลิตมากกว่า 80%