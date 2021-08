BMW Virtual Xpo 2021 คลิกรับดีลสุดเลิศ โปรสุดปัง จาก BMW ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

>>ไม่มีช่วงเวลาไหน จะเหมาะกับการเปลี่ยนรถใหม่ เท่ากับช่วงเดือนสิงหาคมนี้อีกแล้ว เพราะทาง BMW ได้จัด BMW Virtual Xpo 2021 ให้คุณได้สำรวจ BMW หลากหลายรุ่นผ่านการคลิกแบบง่ายๆ พร้อมรับดีลแรงกลางปีไปแบบสุดคุ้มค่า ทั้งฟรีประกันภัยชั้น 1 (BMW Protect) นานสูงสุด 3 ปี, ฟรี BMW Car Eye 2.0 (ไม่รวมค่าติดตั้ง) พิเศษสำหรับ The New BMW X1, อัปเกรด BSI 10 ปี (สำหรับ The New BMW X1), พิเศษ! ออกรถวันนี้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท กับ BMW Financial Services เฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น พร้อมรับข้อเสนอเดียวกันนี้ที่ผู้จำหน่ายฯ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ









เข้าร่วมกับ BMW Virtual Xpo 2021 ได้ที่ https://bit.ly/3j1nWS6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BMW Contact Center:1397 หรือทาง Line : @bmwthailand