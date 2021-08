ซิตี้แบงก์ คว้ารางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในเอเชีย ด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

มร.ปีเตอร์ บาเบจ ประธานกรรมการบริหาร ซิตี้ เอเชีย นำซิตี้แบงก์ คว้ารางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในเอเชีย “ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม” (Asia Best Bank for Corporate Responsibility) จากงาน “Euromoney Award for Excellence 2021” ที่จัดขึ้นโดย “ยูโรมันนี่” สื่อการเงินชั้นนำของยุโรป



***

ซีพีออลล์ (CP ALL) พัฒนากลยุทธ์การบริหารและยกระดับศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยพ่อทัพใหญ่ วิชัย จันทร์จริยากุล กก.ผจก.(ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ คุมเข้มบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ครอบคลุมบริษัทในเครือ 11 พื้นที่ มุ่งสร้างค่านิยมในการดำเนินงานที่ปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



***

บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO-ไพโม่) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2564 กำไรเติบโต 127.15% ครึ่งปีหลังจับตาให้ดี PIMO-ไพโม่ ยังคงเป็นดาวเด่นในธุรกิจมอเตอร์ ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ด้วยความขยันของพนักงานบวกกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของหัวเรือใหญ่ วสันต์ อิทธิโรจนกุล