คนดังฮอลลีวูดเจอประสบการณ์ฝังใจ ต่อต้านการฉีดวัคซีน

ในหลายๆ ประเทศ พยายามอาศัยชื่อเสียงของคนดัง มาช่วยชักจูงให้ผู้คนมาเข้ารับ

เพื่อที่จะเป็นด่านป้องกันความรุนแรงของโรคในระดับบุคคล และหวังจะสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อีกด้วย แต่ก็มีคนดังๆ หลายคนที่ออกมาประกาศไม่เอาวัคซีน ด้วยความเชื่อส่วนตัวที่แปลกๆ

ระหว่างที่มีการรณรงค์ให้ผู้คนในอังกฤษออกไปฉีดวัคซีน โดยมีคนดังหลายๆ คนไปเป็นพรีเซนเตอร์ นักแสดงนำในเรื่อง Black Panther แห่งจักรวาลมาร์เวล ออกมาโพสต์วิดีโอที่มีถ้อยคำต่อต้านการฉีดวัคซีน ลงบนทวิตเตอร์ของเธอ

“ฉันไม่เข้าใจสาระของการฉีดวัคซีนในแง่มุมการแพทย์ เพราะฉะนั้นฉันเลยไม่ไว้ใจที่จะฉีดมัน”

ถ้อยคำไม่ได้รุนแรงอะไร แต่ก่อให้เกิดกระแสต่อต้านระดับดรามา โดยมีการเรียกร้องให้มาร์เวล เปลี่ยนนักแสดงนำคนนี้ทันที

เจนนี ไม่ได้เพิ่งมาต่อต้านวัคซีนสำหรับโควิด-19 แต่เธอพูดถึงความเชื่อที่ว่า วัคซีนทำให้ลูกชายของเธอกลายเป็นโรคออทิสติกมากว่าทศวรรษแล้ว

เจนนี แมคคาร์ทีถึงขั้นออกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ แถมยังเป็นประธานขององค์กรไม่หวังผลกำไร อย่าง เจเนอเรชัน เรสเคียว ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านวัคซีนทุกชนิด

ความเชื่อของเธอ เกิดมาจากวัคซีนป้องกันโรคหัด ที่แพทย์ชาวอังกฤษ แอนดรูว์ เวคฟิลด์ ออกมาทำวิจัยว่า มีผลต่อการเกิดออกทิสติกในเด็ก

จิม แคร์รีย์ เป็นอีกคนที่ออกมาวิจารณ์ข้อเสียของการฉีดวัคซีน เขามีประวัติว่า เคยเดตกับ เจนนี แมคคาร์ที ระหว่างปี 2005 - 2010

เขาเคยเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ฮัฟฟิงตัน โพสต์ ในปี 2009 ว่า "ในวิกฤตที่เพิ่มขึ้นนี้ เราไม่สามารถที่ป่าวประกาศวาระที่ซ่อนเร้นของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ, สถาบันกุมารเวชอเมริกัน หรือผู้ผลิตวัคซีนได้มากนัก ถ้าเราทะเล่อทะล่าพูดอะไรออกไป หนังสือเล่มนี้อาจจะถูกปิดแหงๆ”

พอในปี 2015 นักแสดงนำจากเรื่อง Dumb and Dumber ยังออกมาทวีตว่า “ผมไม่ได้ต่อต้านวัคซีน แต่ผมต่อต้านสารปรอท อย่างไธเมอโรซัลและเมอร์คิวรี ถึงบริษัทยาจะบอกว่าพวกเขาเอาสาร 2 ชนิดนี้ออกไปจากวัคซีนแล้ว แต่ผมไม่เชื่อ 100% หรอก”

เมื่อปีที่ผ่านมา เจสสิกา บีล ออกมาพูดต่อต้านข้อกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย อันเกี่ยวเนื่องกับการฉีดวัคซีน ที่พยายามจำกัดข้อยกเว้นทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีน

เจสสิกา ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมของเธอว่า “ฉันไม่ได้ต่อต้านวัคซีนนะ ฉันสนับสนุนให้เด็กๆ ได้รับวัคซีน สนับสนุนให้แต่ละครอบครัวได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพทย์ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกว่า ควรจะฉีดวัคซีนหรือไม่”

ศิลปินลายสักชื่อดัง แคต ฟอน ดี ก็มีคำวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องวัคซีน หลังจากที่เธอมีลูกคนแรก



“ถ้าคุณไม่รู้ว่า การถูกมองว่าเป็นตัวตลกรู้สึกยังไง ลองมาเป็นคนกินวีแกนอย่างเปิดเผยดู” เธอโพสต์ลงในอินสตาแกรมในปี 2018 อีกว่า “ลองมาเป็นคนท้องที่กินวีแกน และพยายามที่จะคลอดลูกด้วยวิธีธรรมชาติในน้ำ ด้วยความช่วยเหลือจากหมอตำแยและแพทย์ผดุงครรภ์ และมุ่งมั่นที่จะเลี้ยงลูกในวิถีวีแกน โดยไม่ต้องมีการฉีดวัคซีนใดๆ”



อย่างไรก็ตาม แคต ออกมาโพสต์วิดีโอในยูทูบว่า เธอไม่ได้ต่อต้านวัคซีน “ฉันแค่กำลังจะเป็นแม่คน และฉันก็อ่านนั่นอ่านนี่มาเยอะ ทุกอย่างที่ลูกฉันจะได้รับ ฉันจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ ฉันอ่านรายละเอียดของส่วนผสมต่างๆ ในวัคซีน แล้วก็รู้สึกได้ว่า ไม่ควรที่จะให้ลูกได้ฉีด”

นักแสดงจาก The Hills ให้สัมภาษณ์ฟอกซ์นิวส์ในปี 2014 ว่า “ให้ฟังหูไว้หูนะ ฉันเข้าใจทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับวัคซีน ฉันอ่านหนังสือที่บอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกับโรคออทิสติก ซึ่งก็พบว่า มันมีสถิติที่น่ากลัวจริงๆ ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะเลือกแบบไหน”

นักแสดงนำจากเรื่อง Clueless เองก็แสดงข้อกังขาเกี่ยวกับวัคซีนเอาไว้ในหนังสือของเธอที่ออกมาในปี 2014 ชื่อ The Kind Mama: A Simple Guide to Supercharged Fertility, a Radiant Pregnancy, a Sweeter Birth, and a Healthier, More Beautiful Beginning

เธอเขียนในหนังสือว่า “ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องผลการศึกษาเรื่องผลกระทบทางด้านลบ ของวัคซีนที่ต้องให้ลูกไปฉีดตามระเบียบของแพทย์ แต่ก็มีหลักฐานว่า กุมารแพทย์มีความเครียด จากการที่มีพ่อแม่จำนวนมาก โทรไปต่อว่าเรื่องที่ลูกๆ ของพวกเขา ‘ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป’ หลังจากที่ได้รับวัคซีน ซึ่งฉันก็มีเพื่อนที่ลูกของเขาได้รับผลกระทบที่เลวร้ายหลังจากฉีดวัคซีนด้วย”

นักแสดงตลก ร็อบ ชไนเดอร์ ก็เป็นอีกคนที่มาพูดเรื่องความเชื่อมโยงของวัคซีนกับโรคออทิสติก โดยในปี 2012 เขาให้สัมภาษณ์นักข่าวในแคลิฟอร์เนียว่า “หมอไม่ได้บอกคุณหมดทุกเรื่องหรอก

“สรรพคุณของวัคซีนส่วนใหญ่ บอกเล่าโดยบริษัทยา ที่มีรายได้เป็นพันๆ ล้านต่อปี ว่าวัคซีนทุกชนิดปลอดภัย ถ้าเป็ฯแบบนั้นจริงๆ หากวัคซีนไม่เป็นพิษเป็นภัย ทำไมเราถึงมีคนป่วยโรคออทิสติกเพิ่มขึ้นทุกปีล่ะ”

นักร้องดังก็เชื่อเรื่องวัคซีนกับออทิสติกอีกคน เพราะว่าลูกของเธอ ดีเซล นั้นก็เป็นออทิสติก ซึ่ง โทนี แบรกซ์ตัน ได้เขียนไว้ในบันทึกของเธอในปี 2014 ว่า “มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญ แต่หลังจากที่ดีเซลได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันเข็มแรก ฉันก็สังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเขา”

ในปี 2017 โรเบิร์ต เดอนีโร เข้าร่วมการประชุมเรื่องความปลอดภัยในวัคซีน จัดโดย โรเบิร์ต เอฟ. เคนเนดี จูเนียร์ ซึ่งเป็นการประชุมที่มีเนื้อหาต่อต้านด้านดีของวัคซีนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการบอกว่า วัคซีนทำให้เกิดโรคออทิสติก และยังมีส่วนผสมของสารปรอท หลังจากนั้น นักแสดงดังยังมีส่วนในการโปรโมทหนังเนื้อหาต่อต้านวัคซีนเรื่อง Vaxxed อีกด้วย

ลิซา เคยพูดในรายการ เดอะ โดนาฮิว โชว์ ในปี 1990 ว่า วัคซีนนำพาสารแปลกปลอมต่างๆ เข้าไปในเลือดของเด็กๆ นอกจากนี้ เธอยังเชื่อว่า วัคซีนเชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็ง โรคลูคีเมีย โรคเกี่ยวกับระบบประสาท รวมทั้งอาจทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้