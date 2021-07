“นาเดีย” สวีทหวานครบรอบ 10 ปี แต่งงานกับ “คุณภิ-ม.ล.อภิมงคล โสณกุล”

...Just Married (10 Years Ago) ตอนแต่งงานเลยสัญญาว่าจะดูแลครอบครัวด้วยแรงกายแรงใจทั้งหมดที่มี จะร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยก็จะไม่ทิ้งกัน คิดว่าสิบปีที่ผ่านมาเดียทำให้เห็นอย่างที่เคยสัญญาไว้แล้วนะจ๊ะ และจะยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอ ขอบคุณที่รักและดูแลกันมาตลอด และขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไป สิ่งที่ตั้งใจจะทำต่อไปนี้คือจะบ่นน้อยลง จะยิ้มมากขึ้น หวังว่าสามีจะสบายหูสบายตามากขึ้นนะคะ Did the… Still do””” and always will Love

