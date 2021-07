คิม ซู ฮยอน ร่วมเปิดตัวนาฬิกาดำน้ำสำหรับหนุ่มนักกิจกรรม

สัมผัสความงดงามแห่งเรือนเวลาหรูไปกับ

(Mido) แบรนด์นาฬิกาชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ ในเครือเดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) ในงาน

สุดยิ่งใหญ่ เพื่อเปิดตัวนาฬิกา “โอเชี่ยน สตาร์ 600 โครโนมิเตอร์” (Ocean Star 600 Chronometer) นาฬิกาดำน้ำรุ่นล่าสุด ที่มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับหนุ่มนักกิจกรรม และอยู่ใต้น้ำลึกได้ถึง 600 เมตร โดยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์หนุ่มชื่อดัง

(Kim Soo-Hyun) ซูเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าของเกาหลี มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความประทับใจเกี่ยวกับตัวแบรนด์ และเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกผ่านรูปแบบของ YouTube Live

“มิโด” (Mido) แบรนด์นาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี นับตั้งแต่ จอร์จ แชแรน (Georges Schaeren) เริ่มก่อตั้งบริษัท Mido G.Schaeren & Co. AG ขึ้นที่เมืองโซโลธูร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1918 ภายใต้ปรัชญาของการสร้างสรรค์แบรนด์ให้อยู่เหนือกาลเวลาด้วยแนวคิดการออกแบบที่ร่วมสมัย ผ่านการคัดเลือกวัสดุคุณภาพเยี่ยมที่มีความหรูหรา ทนทาน และยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วน รวมถึงความเที่ยงตรงสูงซึ่งได้รับการรับรองจาก Contrôle Official Suisse des Chronomètres (Official Swiss Chronometer Testing Institute) หรือ COSC

โดยงานครั้งนี้แบรนด์แอมบาสเดอร์หนุ่มชื่อดัง “คิม ซู ฮยอน” (Kim Soo-Hyun) ได้กล่าวถึงความประทับใจเกี่ยวกับแบรนด์ และนาฬิการุ่นใหม่ว่า “แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงนาฬิกาแบรนด์จากสวิตเซอร์แลนด์จะต้องครองใจใครหลายๆ คน และหนึ่งในนั้นก็คือ มิโด (Mido) ผมชื่นชอบในความคลาสสิกของแบรนด์ ที่ในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ยอดเยี่ยม สามารถสวมใส่ดำน้ำลึกได้ จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีม และคนรักนาฬิกาเป็นอย่างมาก สำหรับรุ่นโอเชี่ยน สตาร์ 600 โครโนมิเตอร์ ผมมั่นใจว่าจะต้องครองใจหนุ่มนักกิจกรรมหลายๆ คน เพราะเป็นรุ่นที่ดีไซน์มีความโดดเด่น สามารถผสานความคลาสสิกเข้ากับความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูงอีกด้วย”

“โอเชี่ยน สตาร์ 600 โครโนมิเตอร์” (Ocean Star 600 Chronometer) นาฬิกาดำน้ำประสิทธิภาพสูงพิเศษด้านความแม่นยำ และเที่ยงตรง ด้วยกลไก Calibre 80 Si ที่ได้การรับรองจาก Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (Official Swiss Chronometer Testing Institute) หรือ COSC และด้วยซิลิคอนบาลานซ์สปริง (Silicon Balance Spring) ที่มีดีไซน์สปอร์ตโฉบเฉี่ยวเหมาะสำหรับสวมใส่ทำกิจกรรมทางน้ำ เพราะมีความแข็งแกร่งทนทาน ป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังผสานกลไกทรงประสิทธิภาพด้วยพลังงานสำรองยาวนานกว่า 80 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งระบบระบายก๊าซฮีเลียมที่อยู่ภายในตัวเรือนออก (Helium Valve) และยังถูกออกแบบมาให้สามารถกันน้ำลึกได้ในระดับ 600 เมตร ซึ่งถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่สำคัญคือวงแหวนสำหรับใช้บนขอบตัวเรือนได้ถูกผลิตด้วยเซรามิกสีฟ้าที่เคลือบด้วยสารเรืองแสงแบบซูเปอร์ ลูมิโนวา เกรด เอกซ์ (Super-LumiNova Grade X) ซึ่งช่วยในการมองเห็นใต้น้ำที่มืดสนิทได้ยาวนานยิ่งขึ้น ด้วยดีไซน์ที่มีความแข็งแกร่ง เที่ยงตรง และแม่นยำ “โอเชี่ยน สตาร์ 600 โครโนมิเตอร์” (Ocean Star 600 Chronometer) จึงเป็นนาฬิกาที่ถูกออกแบบมาเพื่อชายที่พร้อมก้าวข้ามขีดจำกัด

นอกจากนี้ทาง “มิโด” (Mido) ยังได้แนะนำเทคนิคการเลือกนาฬิกาสำหรับสวมใส่ทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมว่า ควรให้ความสำคัญทั้งเรื่องดีไซน์และฟังก์ชั่น โดยควรเลือกนาฬิกาที่มีดีไซน์คล่องตัว สปอร์ตโฉบเฉี่ยว และผลิตจากวัสดุที่มีความทนทาน แข็งแกร่ง สามารถทนแรงกระแทกได้ดี ที่อาจสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะทำกิจกรรม ซึ่งหากเป็นกิจกรรมดำน้ำควรเลือกนาฬิกาที่สามารถสวมใส่ดำน้ำลึกได้ มีการเคลือบสารเรืองแสงที่ช่วยในการมองเห็นใต้น้ำได้ดีขึ้น รวมถึงฟังก์ชั่นระบายก๊าซฮีเลียมที่ช่วยให้นาฬิกาไม่เกิดฝ้าในขณะอยู่ใต้น้ำ

พบกับเรือนเวลาสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์แบรนด์ “มิโด” (Mido) นาฬิกาดีไซน์หรูคุณภาพมาตรฐานตามแบบฉบับ Swiss made ได้แล้ววันนี้ที่เคาน์เตอร์ “มิโด” (Mido) เซ็นทรัล, โรบินสัน, เดอะมอลล์ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ