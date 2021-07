สยามดิสคัฟเวอรี่ ชวนสนุกกับงานอาร์ต “Perrier x Murakami Skywalk”

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม ชวนมา Come Play With Us พบกับปรากฏการณ์งานอาร์ตครั้งยิ่งใหญ่

ครั้งแรกในเมืองไทย จาก Perrier (เปอริเอ้) น้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟอง อันดับ 1 ของโลกจากฝรั่งเศส ที่ Collaboration ระหว่างศาสดาป๊อปอาร์ตชาวญี่ปุ่น ทาคาชิ มูราคามิ ตั้งแต่วันนี้-31 ส.ค. 64