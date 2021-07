พาเหรดคนดังระดับโลกที่เคยมาเช็กอิน "ภูเก็ต" ว้าว! ทุกลิสต์

ภูเก็ต เป็นแหล่งรวมรีสอร์ตระดับโลกมากมาย จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก มาฉลองฤกษ์งามยามดีของการเปิดทดลอง ‘ภูเก็ตแซนด์บอกซ์’ เปิดรับนักท่องเที่ยว ไปส่องบรรดาเซเล็บที่ชื่นชอบการมาเยือนเกาะสวาทหาดสวรรค์ ไข่มุกอันดามันของไทยกันดีกว่า

ตอนที่มาเที่ยวภูเก็ต ครอบครัวคาร์ดาเชียนส์เหมา อินเนียลา บีช เฮาส์ วิลลา รีสอร์ต บนหาดนาใต้ เพื่อพักผ่อนกันแบบเป็นส่วนตั๊ว-ส่วนตัวทั้งครอบครัว รีสอร์ตบนหาดนาใต้แห่งนี้ ยังเป็นฉากตอนในซีรีส์ Keeping Up with the Kardashians ด้วย โดย อินเนียลา บีช เฮาส์ วิลลา รีสอร์ต เป็นบูติกรีสอร์ต ที่ประกอบด้วย วิลลา 3 หลัง บวกเพนต์เฮาส์สุดหรูหรา พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกระดับ 5 ดาว ทุกๆ หลังมีสระว่ายน้ำ ห้องทำสปา ตุ๊กตาเป่าลมลอยน้ำ และหาดส่วนตัว พร้อมบัตเลอร์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

คู่รักคนดังระดับโลก และลูกสาว เคยมาเยือนภูเก็ต และเลือกที่จะพักที่วิลล่าสุดชิคของ อมันปุริ ซึ่งเจ้าชายวิลเลียมก็ทรงเคยเสด็จมาประทับเช่นกัน นอกจากทั้งคู่และลูกสาวจะใช้เวลาส่วนใหญ่บนชายหาดแล้ว ยังเล่นน้ำในสระส่วนตัว รวมทั้ง สัมผัสประสบการณ์ช้าง ให้อาหารเสือแล้ว ยังได้เดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาพระเทวะ และทดลองเล่นมวยไทยด้วย

ระหว่างที่มาถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Mechanic 2 นักแสดงจอมแอคชันชาวอังกฤษได้เป็นแขกของโรงแรมบันยันทรี บีช รีสอร์ต ภูเก็ต ที่หาดบางเทา อ.เชิงทะเล ที่ยามว่างๆ จากการถ่ายทำ ก็จะเห็นเจสัน เปลือยท่อนบนลงมาเดินโชวกล้ามท้องบนชายหาด จนเป็นที่ชินตาของบรรดาแขกๆ ที่มาพัก ณ โรงแรมสุดชิคในเวลาเดียวกันนี้

อยากจะตื่นมาบนเตียงเดียวกับที่ ริอันนา เคยนอน ต้องมาเช็คอินที่ วิลลา แสงอุษา ที่สามสารา เอสเตท บูติกรีสอร์ตให้บริการ 5 วิลล่า สระว่ายน้ำอินฟีนิตี้ มีอ่างจากุซซีกลางแจ้ง และโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีดนตรีในหัวใจ จุดขายของ วิลลา แสงอุษา คือ ระบบเครื่องเสียงที่ช่วยให้คุณพักผ่อนหย่อนใจกับปาร์ตี้ริมหาดได้ราวกับเปิดคอนเสิร์ต ชายหาดกับที่พักก็ใกล้กันนิดเดียว ขณะที่สตาฟฟ์โรงแรมก็ดูแลแขกทุกท่านราวกับราชา

นักดนตรีในตำนาน ผู้ก่อตั้งวง เดอะ โรลลิง สโตน มักมาเยือนภูเก็ตทุกครั้งที่มีโอกาส มิค ไม่หวั่นกับประสบการณ์นักรถบัส และเข้าพักในโรงแรมถูกๆ ข้างทาง ทว่า เมื่อเขามาภูเก็ต เขาชื่นชอบที่จะเข้าพักที่ ตรีศาลา ภูเก็ต วิลล่าทรงไทยร่วมสมัยสุดชิคที่มีบริการห้องแบบคอมเพล็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหาดบางเทาและหาดในทอน ซึ่งคนดังหลายคน อย่างเคต มอส หรือสมาชิกวงมารูนไฟฟ์ ก็เคยมาเช็คอินเข้าพัก เพราะบรรยากาศช่างเหมาะกับการพักผ่อน

ลีโอนาร์โด มาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่เกาะพีพี ที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะภูเก็ตนัก หลังจากถ่ายหนังเสร็จจึงได้แวะมาเยือนภูเก็ตต่อ และเขาก็ชื่นชอบภูเก็ตมาก โดยเขาได้เข้าพักที่ โรงแรม รีเจนต์ ภูเก็ต เคปพันวา วิลล่าสุดหรูที่มองเห็นวิวทะเลแสนสวยได้จากห้องนอน

แรปเปอร์คนดังเลือกภูเก็ตเป็นที่ถ่ายทำมิวสิควิดีโอของเขา โดยมาเข้าพักที่ โรงแรมศรีพันวา วิลลา ที่มีสระว่ายน้ำอินฟีนิตีส่วนตัว และวิวทะเลทุกห้อง ซึ่งภายในรีสอร์ตยังมีบริการร้านอาหารและบาร์ระดับโลกแบบไม่ต้องเดินทางออกไปไหน