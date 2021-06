พาทัวร์บ้านผู้กำกับดัง ชมคฤหาสน์ของสปีลเบิร์ก ไร่ไวน์ของคอปโปลา

ผู้สร้าง-ผู้กำกับหนังที่ดังที่สุดในโลก สตีเว่น สปีลเบิร์ก อาศัยอยู่กับภรรยาของเขา ณ แปซิฟิก พาลิซาเดส ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งซื้อมาในทศวรรษที่ 1990s ตั้งอยู่บนเนินเขา พร้อมวิวมหาสมุทร และมีช่องทางเดินป่า ปีนเขา ซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นบ้านของ เดวิด โอ. เซลซนิค ผู้สร้าง Gone with the Wind และพระเอกดัง แครี แกรนต์

สตีเว่น ตามหาบ้านในฝันของเขามาตั้งแต่ปี 1985 โดยก่อนหน้านี้เขาเคยมีบ้านอยู่ในนิวยอร์ก มาลีบู และโคลด์ วอเตอร์ แคนยอน ในที่สุดก็มาปิ๊งแมนชันปูนปั้นสไตล์สแปนิช/เมดิเตอร์เรเนียน ที่แปซิฟิก พาลิซาเดส แห่งนี้

นอกจากโลเคชันจะดีมากๆ ทั้งใกล้สนามบิน แล้วยังอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นวิวมหาสมุทรด้วย แถมยังใกล้อุทยานแห่งชาติ วิล รอเจอร์ส “ได้อยู่ที่นี่เหมือนย้ายมาอยู่ในฮาวายเลย สะดวกสบายแต่เงียบสงบ”

หลังจากซื้อมาในราคา 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สปีลเบิร์กก็จัดการแปลงโฉมใหม่หมดให้กับบ้านขนาด 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ มีห้องที่ได้แรงบันดาลใจจากบ้านฮอบบิต มีวิวไร่ไวน์ที่หลังบ้าน ส่วนหน้าบ้านมองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิก

ผู้กำกับที่เอกอุอีกคนหนึ่งของวงการ อย่าง มาร์ติน สกอร์เซซี เป็นชาวนิวยอร์กเกอร์ ซึ่งนอกจากจะอาศัยและทำหนังอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนแล้ว หนังหลายๆ เรื่องยังถ่ายทำกันที่บ้านของเขาเอง

บ้านของ มาร์ติน สกอร์เซซี ในแมนฮัตตัน ก็เหมือนหนังของเขา ก็คือ มีกลิ่นอายของวินเทจ ย้อนยุค คลาสสิก โดยนักออกแบบตกแต่งภายใน คาเรน ฮัฟตัน บอกว่า มาร์ติน เป็นคนเงียบๆ ชอบอยู่ในโลกของตัวเอง มีความเป็นส่วนตัวสูง เพราะฉะนั้นเธอจึงเน้นการตกแต่งด้วยสิ่งที่มีความหมายทางใจของผู้กำกับดัง

เริ่มตั้งแต่วิวสวนในชั้นแรก ที่คาเรนมอบความรู้สึกแบบสวนในชนบท ขณะที่ห้องนั่งเล่น ประดับประดาไปด้วยโปสเตอร์หนังเรื่องโปรด อย่าง Le Carrosse d’Or ของฌอง เรอนัวร์ โปสเตอร์ผลงานตัวเอง อย่าง Taxi Driver, Raging Bull และ The Aviator เหล็กขึ้นม้าของญี่ปุ่นจากศตวรรษที่ 19 ที่เคยใช้โดยนักแสดงอาทิตย์อุทัย เคน ทาคาคุระ

คาเรน ยังออกแบบห้องอารมณ์แบบยุควิคตอเรีย เหมือนในหนัง The Age of Innocence ของมาร์ติน ที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์จากยุค 1850 รวมทั้งโต๊ะทำงานสไตล์อังกฤษจากศตวรรษที่ 19 ตกแต่งด้วยภาพพิมพ์ผลงานของอาคีระ คุโรซาวา



สำหรับห้องรับประทานอาหาร บรรจุโต๊ะดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสจากปี 1870 มีโปรดเตอร์หนัง Les Enfants du Paradis ของ แบร์กนารด์ ลองซี ที่ผู้กำกับดังชื่นชอบติดอยู่บนผนัง

ก็อดฟาเทอร์แห่งวงการ ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา นอกจากมีแพสชันในการทำหนังดีๆ แล้ว ยังมีแพสชันในการทำไวน์ เขาเป็นเจ้าของไร่ไวน์ในเนปา วัลลีย์ หลายแห่ง แต่ที่เลื่องลือและประสบความสำเร็จมากก็คือ อิงเกิลนุค เอสเตท ที่นอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นไร่ไวน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเนปาแล้ว ไวน์ซึ่งผลิตอย่างจริงจัง ยังได้รางวัลมากมาย

นีโบม แมนชัน จากศตวรรษที่ 19 เป็นส่วนหนึ่งของ อิงเกิลนุค เอสเตท ที่ฟรานซิส ฟอร์ด และภรรยา เอเลนอร์ ซื้อมาพร้อมไร่ไวน์ และตกแต่งใหม่ให้เป็น นีโบม-คอปโปลา เอสเตท ไวเนอรี ก่อนจะขยับขยายซื้อที่ดินบริเวณรอบๆ ข้างไปเรื่อย จนตอนนี้มีขนาดทั้งหมด 1,700 เอเคอร์

นอกจากไร่องุ่นขนาดใหญ่ เขายังขยายห้องบ่มไวน์ที่เรียกว่า อินฟีนีตีเคฟ ขนาด 16,000 ตารางฟุต อยู่ที่เนินเขาด้านหลังแมนชันอีกด้วย

ขณะที่ตัวบ้าน ยังคงเก็บกลิ่นอายแบบปราสาทในยุคกลางของยุโรปเอาไว้อย่างครบถ้วน

ผู้สร้าง Star Wars จอร์จ ลูคัส และครอบครัวย้ายไปอยู่บ้านนู้นบ้านนี้กันบ่อยมาก พวกเขามีบ้านริมหาดแคลิฟอร์เนียหลายแห่ง และยังมี ไร่สกายวอล์กเกอร์ แรนช์ ที่คนเข้าใจผิด คิดว่าเป็นบ้านของเขาอีก



ล่าสุด จอร์จเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ในเบลแอร์ราคา 33.9 ล้านดอลลาร์ โดยตั้งชื่อว่า มี ปาเทรีย ในภาษาอิตาเลียน แปลว่า ประเทศของฉัน

มี ปาเทรีย เป็นบ้านสไตล์สแปนิช วิลลา จากยุค 1929 ขนาด 8,932 ตารางฟุต ประกอบด้วย 9 ห้องนอน 8 ห้องน้ำ มีสนามรอบบ้าน สวนฤดูร้อน สระว่ายน้ำ และห้องสมุด

นอกจากขยับขยายจากเดิมที่มี 5 ห้องนอน ให้เป็น 9 ห้องนอนแล้ว ส่วนใหญ่ จอร์จ ลูคัส ก็เก็บส่วนประกอบเดิมๆ ของบ้านในเบลแอร์เอาไว้อย่างครบถ้วน ทั้งห้องโถง กระเบื้องทำมือ รวมทั้งรายละเอียดตกแต่งเพดาน

ในบ้านยังมีวอล์กอิน คลอเส็ต ขนาดใหญ่ ราวกับบูติกขายเสื้อผ้า รวมทั้งห้องสมุดที่นักอ่านต้องอิจฉาอยากมีกันทั้งนั้น ซึ่งจอร์จ ได้สั่งให้ใส่จอหนังขนาด 35 มม. เข้าไป เพื่อใช้สำหรับฉายหนังได้ด้วย

ห้องรับประทานอาหาร กรุรอบๆ ด้วยหน้าต่างแบบฝรั่งเศส ที่มองออกไปเห็นสวนรอบๆ บ้าน ขณะที่สระว่ายน้ำที่ประดับด้วยโมเสกสีสวย แวดล้อมไปด้วยสวนฤดูร้อน ที่เจ้าพ่อ Star Wars บอกให้ติดตั้งแคมป์ไฟไว้ข้างๆ