โพสต์อวด! คนดังระดับโลกพาเหรดเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด_19

บรรดาเซเลบริตี ต่างพากันโพสต์ภาพเซลฟี่ หรือทวีต

ของพวกเขา เพื่อที่จะเป็นการเชิญชวนให้แฟนๆ มารับวัคซีนกันทางอ้อม

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้ออกแคมเปญ We Can Do This ร่วมมือกับคนดังในวงการต่างๆ ให้ช่วยกันออกมาบอกเล่าว่าการฉีดวัคซีน COVID-19 นั้นได้ผลในการป้องกันโรค และยังปลอดภัย

เช่นเดียวกับคนดังๆ ในที่อื่นๆ ของโลก ที่ต่างออกมาช่วยกันรณรงค์ฉีดวัตซีน เพื่อให้เกิด ‘ภูมิคุ้มกันหมู่’

ผู้นำประเทศและผู้นำทางศาสนา ต่างก็ได้รับการฉีดวัคซีนกันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็น สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบท ที่ 2 แห่งอังกฤษ ที่ทรงได้รับวัคซีนเข็มแรกตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา พร้อมกับอดีตดยุคแห่งเอดินบะระ เจ้าชายฟิลิป ณ พระราชวังวินด์เซอร์

ขณะที่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กับสตรีหมายเลขหนึ่ง ดร.จิล ไบเดน ได้รับวัคซีนไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ครบ 2 โดส ในวันที่ 11 มกราคม หลังจากได้โดสแรกไปในวันที่ 21 ธันวาคม โจบอกว่า การฉีดวัคซีนนั้น “ปลอดภัย รวดเร็ว และไม่เจ็บ”

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ซึ่งทรงเคยติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว และคามิลลา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ ก็ทรงได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

เช่นเดียวกับองค์ดาไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบต ทรงได้รับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ณ ธรรมศาลา ในอินเดีย ซึ่งพระองค์ได้ทรงโพสต์ภาพในอินสตาแกรมเพื่อกระจายข่าว

ขณะที่ในเดือนมกราคม วาติกันได้ออกมาแถลงว่า สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส และอดีตพระสันตปาปาเบเนดิกต์ ต่างก็ทรงได้รับวัคซีนเข็มแรกเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ทรงออกมาเชิญชวนให้คริสตศาสนิกชนไปรับวัคซีนตลอดเวลา “การฉีดวัคซีนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะเราไม่ได้เสี่ยงแค่ชีวิตของเราคนเดียว แต่เป็นชีวิตของคนรอบๆ ตัวเราด้วย”

อดีตสตรีหมายเลขหนึ่ง มิเชล โอบามา แชร์ภาพขณะที่เธอได้รับวัคซีนในวันที่ 11 มีนาคม “เมื่อคุณได้รับวัคซีน COVID-19 ฉันหวังว่า คุณจะไปฉีดกัน — เหมือนกับบารัก กับฉัน เราดีใจมากที่ได้ฉีดเรียบร้อยแล้ว”

นักธุรกิจระดับโลก บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟต์ และบริจาคสนับสนุนการวิจัยวัคซีน COVID-19 มากมาย โพสต์ภาพการรับวัคซีนแบบปลอดแว่นสายตา เมื่อวันที่ 22 มกราคม

ก่อนถึงวันเกิดครบ 91 ปีของอดีตนักบินอวกาศ บัซ อัลดริน ได้โพสต์ภาพลงทวิตเตอร์ของเขา เนื่องในโอกาสได้รับวัคซีนเข็มแรก ในวันที่ 18 มกราคม

ดีไซเนอร์คนดังวัย 57 มาร์ก เจค็อบส์ โพสต์ลงอินสตาแกรมเช่นกันว่า เขาได้ “ไฟเซอร์แล้ว” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม โดยก่อนหน้านี้เขาเพิ่งถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยโรคลำไส้อักเสบ

มาร์ธา สจวร์ตเดินออกจากห้องครัวของ มาร์ธา สจวร์ต เซนเตอร์ ฟอร์ ลีฟวิง ในย่านธุรกิจของเมาต์ไซนาย และไปเข้าคิวรอฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับชาวบ้านร้านถิ่นแถวนั้น

ขณะที่ เซอร์ดาวิด แอตเทนเบอโรห์ นักประวัติศาสตร์ธรรมชาติ และผู้บรรยายรายการแพลเนต เอิร์ธ ได้รับวัคซีนเมื่อวันที่ 12 มกราคม ไปอย่างราบรื่น

ดร.อเล็กซ์ จอร์จ ที่เป็นทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และดาราเรียลิตี จาก Love Island ซีซัน 4 โพสต์อินสตาแกรมหลังจากได้รับวัคซีน “รู้สึกตื้นตันที่ได้รับการฉีด ช่างเป็นปีที่ยากลำบากของพวกเราจริงๆ ผมดีใจมาก ในที่สุด พวกเราก็ได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์”

สำหรับท่านหญิงจูดี เดนช์ นักแสดงรางวัลออสการ์เอง ก็ได้รับวัคซีน COVID-19 เข็มแรกมาตั้งแต่ 14 มกราคม ตอนนี้เธอสามารถกลับไปถ่ายติ๊กต่อกกับแซม หลานชาย ได้อย่างสบายใจ ส่วนเว็บไซต์วาไรตี รายงานว่า แฮร์ริสัน ฟอร์ด ไปเข้าคิวนานถึง 2 ชั่วโมง เพื่อที่จะรับวัคซีนในทอร์แรนซ์ แคลิฟอร์เนีย โดยเขาไม่ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ และโฆษกส่วนตัวก็ให้ความเห็นเพียงว่า “คุณแฮร์ริสันขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาทุกคนในวันนี้”

ด้านเซอร์เอลตัน จอห์น และเซอร์ไมเคิล เคน เป็น 2 คนที่ปรากฏตัวในโฆษณารณรงค์เชิญชวนผู้คนมาฉีดวัคซีน ต่างก็ได้รับการฉีดแล้วเช่นกัน โดย เซอร์เอลตัน บอกว่า “นี่ไง ผมยังยืนได้เลย เย้ เย้ เย้!” ส่วน เซอร์ไมเคิล บอกเรียบๆ ว่า “มันไม่เจ็บเลยนะ แต่หลายๆ คนดูเหมือนจะไม่รู้เท่าไหร่”