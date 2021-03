กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ชวนสัมผัสเฟอร์นิเจอร์ สตีลเคส

กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ CEO หนุ่มนักธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ชวนสัมผัสประสบการณ์การทำงานในยุค WFH ด้วย สตีลเคส (Steelcase) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานจากอเมริกา จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยโมเดอร์นฟอร์ม ในงาน “Steelcase: Love How You Work” และมี ปัณพัท เตชเมธากุล และสัณหภาส บุนนาค มาแชร์แรงบันดาลใจในวันที่ 30 มี.ค.นี้ เวลา 14.30 น. ที่โมเดอร์นฟอร์ม โชว์รูมเพลินจิต อาคารคิวเฮ้าส์



***

ธันยพร อินทร ผู้บริหารฝ่ายการตลาดแบรนด์ เฉิด (CHERD) บจก.เหนือน่านฟ้า 88 ดึงนักร้องลูกทุ่งสาว กิ่งกาญจน์ ส่องสว่าง ถ่ายทอดเสียงเพลง “เฉิด” โปรเจกต์พิเศษ "เฉิดxเปา-กิ่งกาญจน์" โดยมี วีระพงษ์ คงทอง ห้องเสื้อศิวาลัย ระโหฐาน ร่วมออกแบบเครื่องแต่งกาย และมนัสวีร์ ใจเอื้อ, วิกานดา โคตรคำ, โสรยา โพธิสิงห์, อารียา รินโยธา ทีมอาร์แบค บิ๊ก โชว์ ร่วมออกแบบท่าเต้น ประกอบมิวสิกวิดีโอฯ ณ โดมินิค สตูดิโอ



***

อีฟแอนด์บอย ชวนดื่มด่ำกับน้ำหอมแบรนด์ดังระดับโลกกว่า 500 แบรนด์ ในงาน ‘EVEANDBOY GARDEN OF PERFUME’ พบกับนิทรรศการน้ำหอมสุดปัง 5 คอนเซ็ปต์ The Air, The Stream, The Floral, The Botanic และ The Oriental ผ่านเทสเตอร์น้ำหอมที่ดีไซน์มาแบบพิเศษชิ้นต่อชิ้น วันนี้-28 มี.ค.นี้ เวลา 10.00-22.00 น. ที่สยามสแควร์ วัน ชั้น LG หน้าร้าน EVEANDBOY







***

กฤษณ์ชาณัฏฐ์ พราห์มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด มอบเงินสนับสนุนสภากาชาดไทย โดยมี ปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบ พร้อมนำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย