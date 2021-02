เช็กลิสต์เมนูยอดนิยมจาก 9 ร้านดังในสยามพารากอน

เริ่มต้นด้วยอาหารสไตล์อิตาเลียนแท้ๆ ของร้าน MOZZA BY COCOTTE ด้วยเมนูเด็ดประจำบ้านในวันวาน จากฝีมือคุณยายในประเทศอิตาลี เอาใจคนรักชีสด้วยเมนู Tomato Confit & Balsamic Caramel ชีสบูรัตต้าที่ผลิตมาจากน้ำนมควาย ตัดรสเลี่ยนด้วยมะเขือเทศ เสริมความหอมหวานด้วยซอส Balsamic Caramel ที่เป็นการผสมผสานรสชาติออกมาได้อย่างลงตัว ตามมาด้วยเมนูเด่นของทางร้านอย่างพิซซาสไตล์อิตาเลียน Prosciutto and Figs พิซซาที่จัดเต็มด้วยพาร์มาแฮมรสชาติกลมกล่อม เสริมรสด้วยผักร็อกเก็ต และเพิ่มความหวานด้วยลูกฟิกสดและพลาดไม่ได้กับ Raspberry Rocket Salad สลัดราสเบอร์รีคลุกเคล้าด้วยผักร็อกเก็ต ชีสกอร์กอนโซลาและแฮมชั้นเลิศ ราดด้วยน้ำสลัดราสเบอร์รีสูตรพิเศษ

มาถึงร้านดังจากอังกฤษอย่าง Harrods Tea Room พร้อมเสิร์ฟเมนูโปรดของราชวงศ์อังกฤษให้ได้ลิ้มลองอย่าง Salmon Wellington เนื้อแซลมอนสายพันธุ์สกอตแลนด์ และผักโขมผัดเนยห่อด้วยแป้งพัฟเพสตรี้ เสิร์ฟกับซอสไวน์ขาว ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทาง Harrods ที่ไม่ควรพลาด

พลาดไม่ได้กับอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับนำเสนอความอร่อยจากร้าน Suki Masa ด้วยเซต Kansai Style Sukiyaki สุกี้ยากี้แบบดั้งเดิมที่มีมากว่า 100 ปี มาในรูปแบบน้ำดำขลุกขลิกจิ้มไข่ดิบ ฟินด้วยการปรุงเนื้อด้วยซอสวาริชิตะที่หมักจนได้ที่ นอกจากนี้ยังมีเมนู Shabu Shabu ใช้น้ำซุปที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างทงคตสึ คอลลาเจน ซุป ที่ต้มและเคี่ยวนานกว่า 8 ชั่วโมง จนได้น้ำซุปที่เข้มข้น และ Nabe Kimchi รสชาติเผ็ดเปรี้ยว จากซอสและซุปของกิมจิ นอกจากนี้ ร้าน Oishi Grand ให้คุณอร่อยยกเซตกับเทปันยากิ หมู เบนโตะ เสิร์ฟพร้อม ไก่ผัดซอสเกาหลี เบนโตะ รวมถึงหอยตลับอบสาเก และหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊ว ด้วยโปรโมชันสุดเร้าใจลดราคา 50% เอาใจคนรักอาหารญี่ปุ่น

ต่อด้วยเอกลักษณ์ของรสชาติที่โดดเด่น พร้อมคุณภาพที่เป็นเลิศของร้าน Wang Jai Sha จ้าวแห่งติ่มซำตำรับเซี่ยงไฮ้ ลิ้มรสเมนู สันคอหมูผัดซอสเปรี้ยวหวาน สันคอหมูนุ่ม ๆ ชุ่มฉ่ำด้วยซอสเปรี้ยวหวานรสกลมกล่อม ผัดกับสับปะรด ส่วนอาหารจานหลักต้องลอง ข้าวปลาอบหม้อดิน ข้าวอบผักราดด้วยปลาทอดซอสเซี่ยงไฮ้ และหมี่ผัดเซี่ยงไฮ้ เส้นหมี่เหนียวนุ่ม สูตรพิเศษที่ทางร้านทำเอง ผัดซอสสไตล์เซี่ยงไฮ้เข้มข้น

มาถึงร้าน Another Hound Café นำเสนออาหารแนวใหม่สไตล์อิตาเลียน-เอเชียน ทวิสต์ มีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใคร พลาดไม่ได้กับเมนู Spaghetti Cha Cha Cha สปาเกตตีเส้นดำผัดฉ่ากับกุ้งสดและหอยเชลล์ ใส่ใบโหระพา พริกไทยอ่อน และกระเทียมพริกสับ ด้านมีทเลิฟเวอร์แนะนำ Fried Sun-dried Lamb แกะแดดเดียวสูตรพิเศษ เสิร์ฟกับข้าวเหนียวร้อนๆ ส้มตำ และน้ำจิ้มแจ่ว รวมถึง Caesar Salad with Crab Meat ซีซาร์สลัดใส่เนื้อปู คลุกเคล้ากับขนมปังกรอบทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า และน้ำสลัดซีซาร์สูตรพิเศษ ตบท้ายด้วยขนม Happy Hound Cookies คุกกี้เนยแผ่นบางรสต่างๆ เหมาะกับกินเล่นคู่กับน้ำชายามบ่าย

อีกหนึ่งร้านที่พลาดไม่ได้ คือ COFFEE BEANS by Dao อาหารและขนมทุกจานขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยและสดใหม่ ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถัน คัดสรรเมนูฮอตฮิตทั้ง Pasta Giant River Prawn Cream Sauce กุ้งแม่น้ำตัวโตสดใหม่ราดด้วยครีมซอสหอมมันกุ้ง ทานคู่กับเส้นหมึกดำได้อย่างลงตัว หรือจะลอง Tasmanian Salmon w. Balsamic Dressing ผักสลัดหลากหลายชนิด เสิร์ฟพร้อมสเต๊กปลาแซลมอลชิ้นโต และน้ำสลัดโฮมเมดสูตรเด็ดของร้าน พลาดไม่ได้กับเมนูไฮไลต์ Mini Cakes Set เค้กหลากหลายรสชาติในกล่องเดียว เช่น บลูเบอร์รีชีสเค้ก, เรทเวลเวท, เดวิลฟู้ดเค้ก, ไวท์ช็อกโกแลตชีสเค้ก เป็นต้น

ด้านร้านขนมอบ เบเกอรี และขนมหวานสุดคลาสสิกตำรับฝรั่งเศส The Mandarin Oriental Shop นำเสิร์ฟรสชาติแห่งความอร่อยของขนมที่อบสดใหม่วันต่อวัน พร้อมนำเสนอ Macarons มีให้เลือกกว่า 20 รสชาติ เช่น ซอลต์คาราเมล, มาดากัสการ์วานิลลา, มะม่วง, ครีมบูเลย์ผสมแอปริคอต เป็นต้น อีกทั้ง Handmade Chocolate ช็อกโกแลตทุกชิ้นได้รับการรังสรรค์โดยเชฟที่มีความเชี่ยวชาญด้านช็อกโกแลตโดยเฉพาะ รวมถึง Handmade Cookies ที่ได้รับความนิยม เช่น คุกกี้แมคคาเดเมีย, คุกกี้ราสเบอร์รี, คุกกี้มะพร้าว ที่ไม่ควรพลาด

ปิดท้ายความอร่อยกับป็อปคอร์นระดับพรีเมียมที่รังสรรค์เมนูพิเศษอย่าง Popcorn Choc Lava เค้กช็อกโกแลตลาวา ตอกย้ำรสชาติด้วยป็อปคอร์นช็อกโกแลต และห้ามพลาด Durian Popcorn Cheese Cake ที่ทุกคนต้องลอง นอกจากนี้ยังมีป็อปคอร์นหลากหลายรสชาติทั้ง Caramel, Chocolate, Low Sugar, Monthong Durian, Salted Egg และ Royal Cheese จากร้าน Pennii Premium Popocorn

นอกจาก 9 ร้านอาหารชั้นนำที่ยกขบวนให้บริการแบบส่งตรงถึงบ้านแล้ว ยังมีร้านอาหารอีกกว่า 60 ร้านดังที่อยู่ในโซน Gourmet Garden ชั้น G, บริเวณ ลิฟต์แก้ว ชั้น 3, โซน Dream Forest และโซน Food Passage ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. เช่น Amici, Azabu Sabo, Baskin Robbins, Brix Dessert Bar, Boon Tong Kee, Coffee Beans by Dao, Four Seasons, GAGA, Tsujiri, SEE FAH, Midtown Thai, TWG Tea, Tudari ฯลฯ

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งผ่านทางแอปพลิเคชัน Food Delivery รวมถึงโทร.สั่งตรงที่ร้านอาหารหรือใช้บริการ ONESIAM Extraordinary Shop โปรแกรมชอปสุดพิเศษ อยู่ไหนก็ชอปได้ง่าย ด้วย Call & Shop บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของลูกค้าคนสำคัญ สำหรับสมาชิก VIZ Card และ Platinum M Card เพียงโทร.มาที่ 06-3205-7989 หรือ 06-3205-7974 ผู้ช่วยส่วนตัวจะช่วยชอปสินค้าทางโทรศัพท์ได้อย่างครบครัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2610-8000