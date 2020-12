14 เรื่องเด่นแห่งปี 2020 ที่หนักหนาทุกวงการ

ฉลองปีใหม่กันยังไม่หายแฮปปี้ ข่าวช็อกโลก ที่ทำให้โศกสลดกันไปหลายวงการ คือ อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ทำให้ตำนานนักบาสเก็ตบอลเอ็นบีเอ โคบี ไบรอันต์ เสียชีวิตพร้อมกับลูกสาววัย 13 ขวบของเขา และนักบินกับผู้โดยสารคนอื่นรวม 9 ราย

โลกยังก้าวไม่พ้นเดือนแรก ไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่ ที่เรียกตามสถานที่ระบาดครั้งแรกว่า ไวรัสอู่ฮั่น ก่อนจะได้รับการตั้งชื่อว่า โควิด-19 (COVID-19) โดยเริ่มการระบาดจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีน ก่อนจะระบาดไปทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา กระทั่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ต้องออกมาประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในเวลาเพียงไม่ถึงเดือน ทั้งโลกต้องใช้เวลาตลอดทั้งปีในการคิดค้นวัคซีนมาป้องกัน และเพิ่งเริ่มฉีดเข็มแรกเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไปแล้วเกือบ 75 ล้านคนทั่วโลก และเสียชีวิตไปกว่า 1 ล้านราย

โรค COVID-19 ได้รับขนานนามให้เป็น โรคติดต่อไฮโซ เพราะระบาดกันมากในคนระดับแถวหน้า มากกว่า 10 รายชื่อบุคคลชั้นนำในประเทศต่างๆ ของโลก ที่ผ่านประสบการณ์ติด COVID-19 ไม่ว่าจะเป็น เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ แห่งราชวงศ์อังกฤษ เจ้าชายอัลแบต์ ที่ 2 แห่งโมนาโก บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่ถึงกับถูกหามเข้าไอซียู รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพจิตอังกฤษ นาดีน ดอรีส โซฟี ทรูโด ภริยาของ พณฯ จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีของแคนาดา อิชาก ญาฮันกิรี รองประธานาธิบดีอิหร่าน ไจร์ โบลโซนาโร ประธานาธิบดีบราซิล ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ผู้ปฏิเสธการสวมหน้ากากอนามัยมาตลอด นึกว่าจะรอด ในที่สุดก็ร่วมวงผู้ติดเชื้อไปด้วย

ในจำนวนผู้คนนับล้านที่เสียชีวิตจากโรค COVID-19 นั้น มีรายชื่อของคนดังๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เคนโซ่ ทาคาดะ ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นที่ไปโด่งดังในปารีส แซร์โจ รอสซี่ นักออกแบบเครื่องหนังชาวอิตาลี เจ้าหญิงมาเรีย เทเรซา แห่งราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา พระประยูรญาติในพระเจ้าเฟลิเป ที่ 4 กษัตริย์แห่งสเปน อดีตประธานาธิบดีอินเดีย ประนาบ มุกเคอร์จี ฯลฯ

บรรดากลุ่มที่มีกำลังทรัพย์ต่างก็ร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ ทั้งเพื่อช่วยเยียวยาแบบปัจจุบันทันด่วนและใช้เป็นทุนวิจัยหาวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นแจ๊ก หม่า ฟร็องซัวส์ ปิโนลต์ ผู้ก่อตั้งเคอริง ถิงชีซง มหาเศรษฐีชาวฮ่องกง มูลนิธิบิลล์และเมลินดา เกตส์ ทิม คุก แห่งบ้านแอปเปิ้ล อาร์เทอร์ แบลงค์ เจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอล แอตแลนตา ฟัลคอนส์ ซีอีโอของทวิตเตอร์ แจ๊ค ดอร์ซีย์ มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของอินเดีย มูเคช อัมบานี่ มูลนิธิ ชาน ซักเคอร์เบิร์กของมาร์ค - พริสซิลล่า ซักเคอร์เบิร์ก ลีกาชิง มหาเศรษฐีชาวฮ่องกง โอปราห์ วินฟรีย์ พิธีกรชื่อดัง

การระบาดของโคโรน่าไวรัส ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดชะงัก และต้องประสบกับ “โรคเลื่อน” ตั้งแต่ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น พระราชพิธีสถาปนามกุฏราชกุมารแห่งญี่ปุ่น พระราชพิธีอภิเษกระหว่างเจ้าหญิงบีทริซกับเอดัวร์โด มาเปลลิ มอซซี่ งานวิวาห์น้องชายของเคท และพิพพา มิดเดิลตัน อย่าง เจมส์ มิดเดิลตัน กับแฟนสาวชาวฝรั่งเศส อลิเซ เตอเวอเนต์ รวมทั้งการเลื่อนพิจารณาคดีคอร์รัปชั่นของอดีตกษัตริย์ฆวน การ์ลอสแห่งสเปนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

โคโรน่าไวรัสนอกจากเป็นภัยร้ายด้านสุขภาพ ยังทำเศรษฐกิจพังไปทั่วโลก ยังทำให้ชีวิตคู่เป็นเรื่องอ่อนไหว เกิดเป็นดราม่าหย่าร้างมากมายหลายคู่ ตั้งแต่ คริสติน คาวัลลาริ นักแสดงเรียลิตี้ที่ออกมาประกาศหย่าขาดจาก เจย์ คัตเลอร์ สามีหนุ่มนักอเมริกันฟุตบอล หอบลูกๆ ไปกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อนสนิท หรือแมรี่-เคต โอลเซน ที่โร่ยื่นคำร้องเร่งด่วน ขอหย่าขาดจากสามีวัย 50 โอลิวิเยร์ ซาร์โกซี่ แต่เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทำให้ศาลครอบครัวไม่ยอมรับคำร้อง ส่วนนักแสดงสาวจ เจมี คิง ที่ยื่นคำร้องเร่งด่วนขอหย่าขาดจากสามีผู้กำกับ ไคล์ นิวแมน โดยอ้างเรื่องการทารุณกรรมนั้น ผ่านฉลุย

ที่ไม่สนโรคระบาดก็ปรากฏการณ์ Black Lives Matter ที่ทำให้สหรัฐร้อนระอุไปด้วยความโกรธแค้นและความเศร้า หลังจากเหตุการณ์ตำรวจผิวขาวสังหาร จอร์จ ฟลอยด์ ชายชาวแอฟริกัน-อเมริกันที่ไร้อาวุธโดยเกินกว่าเหตุ การตายของจอร์จเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันจะปะทุขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านั้นในเวลาใกล้เคียงกัน คนผิวดำในอเมริกาได้ถูกตำรวจฆาตกรรมอย่างไร้เหตุผลหลายต่อหลายคน มีการออกมาเดินขบวนประท้วงในหลายๆ แห่งแบบไม่สนโรคระบาด กลายเป็นความรุนแรง เป็นจลาจล มีการปล้น ทำลายธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะร้านค้าปลีกของธุรกิจแฟชั่น

ในวิกฤตมีโอกาสสำหรับบางคน อย่างเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก เจฟฟ์ เบซอส เจ้าของอาณาจักรแอมะซอน (Amazon) ที่อยู่ดีๆ ก็รวยเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงชีวิตของการ “ล็อกดาวน์” ทั่วโลก เนื่องจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส โดยนอกจากมูลค่าการซื้อขายในตลาดขึ้นที่พุ่งขึ้นมาเกือบ 5 เปอร์เซ็นต์แล้ว ความต้องการสั่งสินค้าออนไลน์ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นด้วย จนชักพาเงินจำนวนมากมาเข้ากระเป๋าของผู้ก่อตั้งแอมะซอน

บอกศาลาตำแหน่งดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์มาใช้ชีวิตในฝันที่ฮอลีวู้ด เมแกน มาร์เคิล รวมทั้งเจ้าชายแฮร์รี่ และลูกชาย อาร์ชี่ ย้ายเข้าไปอยู่ที่แอลเอ ก่อนที่สหรัฐจะปิดพรมแดนหนีไวรัส โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่า เป็นความฝันของเมแกนมานานแล้ว ในการที่จะมาใช้ชีวิตแบบดาราฮอลลีวู้ด ซึ่งนอกจากวางแผนจะปลุกชีวิตบล็อก เดอะ ทิก ของเธอขึ้นมาใหม่แล้ว ยังมีสัญญาสารคดีกับเน็ตฝลิกซ์ที่จะสานความฝันของเธอให้เป็นจริง

มีพบต้องมีจาก Keeping Up with the Kardashians เรียลิตี้ดังที่ตามติดชีวิตของครอบครัวคาร์ดาเชียนและเจนเนอร์ ออกมาประกาศเลิกโชว์ภายในปี 2021 หลังออกอากาศครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2007 จนสร้างชื่อเสียงให้บรรดาพี่น้องคาร์ดาเชียน-เจนเนอร์ กลายเป็นเซเล็บและมหาเศรษฐีกันถ้วนหน้า

พระสหายของไมเคิล แจ๊กสันและมารายห์ แครีย์ พระโอรสองค์ที่ 2 ของสุลต่านบรูไน เจ้าชายอาซิมสิ้นพระชนม์จากภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ ในวัยเพียง 38 พรรษา เจ้าชายอับดุล มาตีน พระอนุชา ทรงโพสต์ในอินสตาแกรมว่า ทรงประชวรด้วยหลายโรค“หนึ่งในนั้นคือ ไบโพลาร์ ซึ่งพระองค์ได้พยายามต่อสู้เพื่อยื้อพระชนม์ชีพอย่างสุดกำลังแล้ว”

ขับเคี่ยวกันสุดๆ ลุ้นกันทั้งโลกจนถึงโค้งสุดท้าย ในที่สุด ชาวอเมริกันก็เลือกประธานาธิบดีคนที่ 46 เป็นชื่อใหม่แม้หน้าจะเก่า อย่าง โจ ไบเดน เข้ามานั่งในทำเนียบขาวแทน โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องการจัดการที่ล้มเหลวเรื่องโรคระบาดของทรัมป์ หรือปัญหาเรื่องการเหยียดผิวจากปรากฏการณ์ Black Lives Matter หรือเรื่องอื่นๆ ก็ตาม

ปี 2020 ทิ้งท้ายด้วยการจากลาของตำนานลูกหนังโลก ดิเอโก มาราโดนา อดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินา เจ้าของฉายา หัตถ์พระเจ้า เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวาย จากโลกใบนี้ไปด้วยวัย 60 ปีเท่านั้น



ปีหน้าฟ้าใหม่หวังว่าจะมีอะไรดีๆ อย่าได้โหดร้ายตลอดเช่นปีที่กำลังจะผ่านไปนี้เลย