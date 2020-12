สยามพารากอน เฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี จัดเต็มกิจกรรมส่งความสุขตอบแทนลูกค้า พร้อมเอาใจนักช้อปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ 5-13 ธันวาคม นี้

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่สายส่งเสริมการตลาด และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี สยามพารากอน เป็นการตอกย้ำความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในฐานะ World class shopping destination หรือสุดยอดจุดหมายปลายทางแห่งการช้อปปิ้งระดับโลกของนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก นำเสนอที่สุดแห่งประสบการณ์เหนือระดับแห่งการใช้ชีวิตในทุกมิติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง และตลอด 15 ปี ยังได้สร้างสถิติใหม่ๆ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนที่เดินทางมาจากทั่วโลกจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางในสิบอันดับแรกที่มีคนมาเช็คอินบนเฟสบุค และอินสตาแกรมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศไทย และทุกความสำเร็จของเราเกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกๆคน และความร่วมมือจากผู้เช่า เหล่าพันธมิตร และคู่ค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และในโอกาสพิเศษครบรอบ 15 ปีเช่นนี้ เราจึงตั้งใจคัดสรรกิจกรรมพิเศษและโปรโมชั่นมากมายเพื่อแทนคำขอบคุณ ส่งมอบความสุขและประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่ทุกๆคนที่อยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอด”

พิเศษ ระหว่าง 5-20 ธันวาคม นี้ สยามพารากอนชวนดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดชิลล์ในคาเฟ่เฉพาะกิจสุดเก๋ เพลิดเพลินกับฟรีแสน็ค นอกจากนี้ เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มสุดโปรดในราคาเพียง 15 บาท เพียงแสดงใบเสร็จจากร้านค้าร้านอาหาร หรือบริการอื่นๆในสยามพารากอนรวม มูลค่า 1,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ หรือรับส่วนลดทันที 15 บาท เมื่อชำระค่าเครื่องดื่มที่ชื่นชอบผ่าน Application KPLUS รวมถึงรับเครื่องดื่มฟรี เมื่อร่วมกิจกรรมที่บูธธนาคารกสิกรไทย (สิทธิพิเศษต่างๆ มีจำนวนจำกัด) ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M

อีกทั้งปรากฏการณ์ความสุขสุดมหัศจรรย์กับการแสดง Street Performance อันน่าตื่นตาจากเหล่านักแสดงร่วมร้อยชีวิต และพลาดไม่ได้! 10 – 13 ธันวาคม นี้เท่านั้น ฟินกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมากมาย พบกับไอซ์ ศรันยู, บี้ สุกฤษฎิ์, สี่หนุ่มวง Mean, คู่จิ้นสายวาย คริส – สิงโต, บอยแบนด์ Rookie, อะตอม ชนกันต์ และสองดารานักร้องหนุ่มหล่อ กลัฟ-วอร์ ที่แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ให้ทุกคนได้กรี๊ดกับศิลปินสุดโปรดอย่างใกล้ชิดแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่าย

แถมนักช้อปยังจะได้เพลิดเพลินกับแคมเปญโปรโมชั่นสุดปัง ลดแรงสูงสุด 90%, ยกทัพแบรนด์ลักชัวรี่และแบรนด์ชั้นนำร่วมฉลองครบรอบ ช้อป 10,000 บาท รับทันทีสยาม กิฟท์ การ์ด มูลค่า 500 บาท ไว้ช้อปต่อ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย นอกจากนี้ ช้อปวันเดียวครบจบที่ 1.5 ล้าน รับบัตรจอดรถสยามพารากอนฟรี 1 ปี ระหว่าง 5-13 ธันวาคม 2020 ที่ สยามพารากอน เท่านั้น พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย และผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากมาย

ห้ามพลาด! พิเศษยิ่งกว่า! เฉพาะ 9 ธันวาคม นี้ เท่านั้น ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 15 ปี สยามพารากอน พบปรากฏการณ์เฉลิมฉลองสุดอลังการ เพิ่มดีกรีความพิเศษขั้นสุดเป็นของขวัญให้นักช้อป กับส่วนลด On Top, สินค้า One Price, Buy 1 Get 1 และมุมสินค้าราคาพิเศษสุด ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ วันเดียวเท่านั้น! ช้อป 15,000 บาท รับฟรี Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท พร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มจากบัตรเครดิตชั้นนำมากมายที่ร่วมรายการ



พลาดไม่ได้ กับการร่วมฉลองยิ่งใหญ่ 15 ปี สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-610-8000 หรือติดตาม Facebook และ Instagram: SiamParagon