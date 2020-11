"AP HOUSE OF PURPOSE" เสริมสร้างพลังใจให้คนไทยไม่หยุดนิ่ง

ในวันที่ความไม่แน่นอนอยู่ในทุกสถานการณ์ของชีวิต กับอนาคตที่คาดเดาไม่ได้ อาจทําให้เรา ‘ลืม’ เป้าหมายและคุณค่าแห่งการใช้ชีวิต สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราต้องไม่หยุดค้นหาตัวตนและจุดหมายที่แท้จริงในชีวิตของเราให้เจอและเดินหน้าต่อ ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไร

สรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผอ.อาวุโส ฝ่ายงานกลยุทธ์แบรนด์องค์กร บมจ.เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า “AP THAILAND ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณภาพจิตใจของคน เทียบเท่าคุณภาพของทุกอสังหาริมทรัพย์ที่เราสร้าง เราเชื่อว่าบ้านจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ ‘คน’ ที่อยู่ในบ้านมีทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี สำหรับปี 2020 ถือเป็นปีที่ยากลำบาก หลายคนต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนของชีวิตโอบกอดเอาไว้ AP THAILAND ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING' จึงได้จัดนิทรรศการ AP HOUSE OF PURPOSE ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางจิตใจให้กับคนไทยทุกคน พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็ง”

พร้อมจับมือกับ VERY KIND INVENTION สตูดิโอออกแบบและสร้างสรรค์ประสบการณ์ชื่อดัง เปลี่ยนพื้นที่กว่า 400 ตร.ม. มอบประสบการณ์นิทรรศการในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนผ่าน 5 Experiential Exhibition Spaces พื้นที่สะท้อนตัวตน ค้นหาว่าแท้จริงแล้ว อะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตในวันพรุ่งนี้ของคุณ เริ่มต้นที่ห้อง ‘Gauge Yourself’ ให้คุณรู้จักกับตัวคุณในวันนี้, ‘A Peek Into Dreamland’ ค้นหาแรงบันดาลใจเพื่อรับบริบทใหม่ของชีวิตในวันข้างหน้า, ‘Unpredictable Café’ สนุกไปกับประสบการณ์ที่ไม่แน่นอน, ‘Rest, In Peace’ ชวนคุณตั้งคำถามว่าคุณอยากถูกจดจำอย่างไร และ ‘Diagnose Me’ รับผลวิเคราะห์ที่สะท้อนตัวตนของคุณในแบบฉบับของ AP HOUSE OF PURPOSE





“สิ่งสำคัญที่เราแฝงอยู่ในนิทรรศการ AP HOUSE OF PURPOSE ครั้งนี้คือ เราอยาก Motivate ทุกคนว่าอย่าหยุดที่จะฝัน อย่าหยุดสร้างชีวิตที่คุณอยากใช้ อย่าหยุดค้นหาตัวตน และอยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ ผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับ ‘BOOK OF ME’ บทสรุปที่บอกความเป็นตัวคุณ ที่ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ทั้ง 5 ในงานกลับไปเป็นที่ระลึก” สรรพสิทธิ์กล่าว

ไฮไลต์ของนิทรรศการ AP HOUSE OF PURPOSE คือการที่คุณในฐานะผู้เข้าชม คือส่วนหนึ่งของเอ็กซิบิชั่น สัมผัสมิติใหม่ในตัวคุณที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เปิดมุมมอง เปิดใจ และประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่าน 5 Experiential Spaces