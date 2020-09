มายด์เซตใหม่ “เกษรวิลเลจ” ผุด 3 Unique Experience ที่ไม่เหมือนใคร

ตอกย้ำความเป็น high-end lifestyle in epicentre ใจกลางเมืองแห่งแรกและแห่งเดียวในย่านราชประสงค์

นำโดย

รองกรรมการบริหารฝ่ายการตลาด เกษรวิลเลจ กล่าวว่า “เกษรวิลเลจได้มีการพัฒนากลยุทธ์และเทคโนโลยี ในการทำ High-end retail ด้วยหลักการ Customer Centric และ Value Proposition Canvas มาระยะหนึ่งแล้ว แต่การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าเปลี่ยนไป และเกิดการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (The New Normal) ทำให้เราต้องเร่งปรับแผนและกลยุทธ์ทั้งหมดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของเกษรวิลเลจในขณะนี้

กลยุทธ์ของเกษรวิลเลจ คือ การนำแนวคิด Value Proposition Canvas หรือคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าผ่าน Gain Curator ด้วย Unique Experience ต่างๆ โดยพัฒนาจาก In-depth Customer Insight ของเกษรวิลเลจมาเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มช่วยสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งในแบบ The New Normal อันเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การซื้อสินค้าของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้ตรงจุดกว่าเดิม”

อย่างไรก็ตาม เราปรับ Marketing Looping ให้กระชับ ทันต่อสถานการณ์และข่าวสารมากขึ้น จากเดิมที่มีแผนการตลาดยาว 3 ถึง 6 เดือน ปรับให้เป็น Marketing Looping ที่สั้นลงเพียง 1 ถึง 2 เดือน ส่วนวิธีคิดก็เน้นการคิด โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ตลอดจนแรงบันดาลใจใหม่ๆ สร้างมูลค่าแบรนด์และสร้างเนื้อหาทางการตลาดสำหรับการขายในอนาคต โดยมีเครื่องมือและแนวคิดหลัก 3 เรื่องคือ





1. แนวคิดการสร้าง EXPERIENCE PROGRAM อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเกษรวิลเลจในแต่ละ COMPONENT ไม่ว่าจะเป็น Fashion, Food หรือ Beauty

2. JOURNEY TO THE NEW CHAPTER เกษรวิลเลจมุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เราจึงนำแพลตฟอร์มใหม่ๆ มาเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง อาทิ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า บริการหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง Gaysorn Concierge Online

Gaysorn Village New Website อีกช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ www.gaysornvillage.com ที่เกษรวิลเลจได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ แต่ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้มีความง่ายต่อการใช้งานของ User มากขึ้น โดยได้จัดวางโครงสร้างของเว็บไซต์ให้ตอบสนองด้านการใช้งาน อาทิ การแบ่งหมวดหมู่ของ Dining, Beauty & Wellness, Services ให้ตรงตามความต้องการและการใช้งานจริง สามารถค้นหาร้านที่ต้องการได้ง่ายขึ้น และอีกสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือหน้า Gaysorn Channel ที่เป็นการรวบรวม Video Content ต่างๆ ของเกษรวิลเลจมาไว้บนเว็บไซต์ทำให้สะดวกต่อการรับชมมากกว่าเดิม

3. CUSTOMER ENGAGEMENT คืออีกหนึ่ง Experience ที่เกษรวิลเลจให้ความสำคัญเสมอ เราใช้ความเป็นบูทีคสเกลที่เน้นเรื่อง Curated and Selective Experience ที่ได้เปรียบกว่าศูนย์อื่นในการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ต่อลูกค้าในคอนเซ็ปต์ Personalization & Customization โดยแสดงออกถึงบริการที่มาจากใจจริง ทั้งในรูปแบบของ Service และ Customer Relation Program ทั้งหมดของเกษรวิลเลจ



ทั้งหมดนี้คือการปรับตัวของ “เกษรวิลเลจ” ซึ่งได้เข้ามาตอกย้ำความเป็น high-end lifestyle in epicentre ใจกลางเมืองแห่งแรกและแห่งเดียวในย่านราชประสงค์