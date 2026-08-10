รีวิว Samsung Galaxy Z Fold8 จอพับไซซ์กลาง ถูกใจ ไม่ใหญ่ ไม่เล็ก

รีวิว Samsung Galaxy Z Fold8 สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ที่ปรับดีไซน์ให้กว้างและใช้งานง่ายขึ้น ตัวเครื่องเมื่อกางมีความบางเพียง 4.5 มม. และหนัก 201 กรัม ถือเป็น Galaxy Z Fold ที่เบาที่สุดของ Samsung โดยใช้โครงสร้าง Flex Titanium และบานพับ Armor FlexHinge
พร้อมหน้าจอด้านนอก Dynamic AMOLED 2X ขนาด 5.6 นิ้ว และหน้าจอหลัก Dynamic AMOLED 2X ขนาด 7.6 นิ้ว ทั้งสองจอรองรับรีเฟรชเรตสูงสุด 120Hz เมื่อกางออกมีอัตราส่วนหน้าจอ 4:3 เหมาะกับการทำงานหลายหน้าต่างและรับชมคอนเทนต์
ด้านประสิทธิภาพใช้ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับ Galaxy พร้อม CPU, GPU และ NPU สำหรับงาน AI และการประมวลผลระดับเรือธง
กล้องเป็นระบบกล้องหลังคู่ ประกอบด้วยกล้อง Wide 50MP รูรับแสง F1.8 พร้อม OIS และกล้อง Ultra Wide 50MP F1.9 รองรับซูมระดับออปติคัล 2 เท่า และดิจิทัลสูงสุด 10 เท่า ส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด 10MP ทั้งกล้องหน้าจอด้านนอกและกล้องใต้หน้าจอด้านใน แบตเตอรี่มีความจุ 4,800mAh รองรับชาร์จเร็วแบบมีสาย 45W และชาร์จไร้สาย 20W
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