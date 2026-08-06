รีวิว vivo X300 FE มือถือซูมกะทัดรัด ลุยคอนเสิร์ตแบบไม่ตะโกน

รีวิว vivo X300 FE สมาร์ทโฟนเรือธงไซซ์กะทัดรัดที่รวมทั้งประสิทธิภาพและการถ่ายภาพไว้ในเครื่องเดียว มาพร้อมชิป Snapdragon 8 Gen 5 ผลิตบนสถาปัตยกรรม 3 นาโนเมตร จับคู่ RAM LPDDR5X และ ROM UFS 4.1 ช่วยให้การเล่นเกม การตัดต่อ และการใช้งาน AI ลื่นไหล
หน้าจอ AMOLED LTPO ขนาด 6.31 นิ้ว ความละเอียด 1.5K รีเฟรชเรท 1–120Hz และความสว่างสูงสุด 5,000 nits ส่วนกล้องพัฒนาร่วมกับ ZEISS ประกอบด้วย กล้องหลัก 50MP Sony IMX921 พร้อม OIS, กล้อง ZEISS Telephoto 50MP Sony IMX882 ซูมออปติคัล 3x พร้อม OIS และ Telephoto Macro, กล้อง Ultra Wide 8MP และกล้องหน้า 50MP Auto Focus รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K
ด้านแบตเตอรี่ให้มา 6,500mAh BlueVolt รองรับชาร์จไว 90W FlashCharge และชาร์จไร้สาย 40W พร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68/IP69 อีกหนึ่งไฮไลท์คือ Photography Kit อุปกรณ์เสริมสำหรับสายถ่ายภาพ ประกอบด้วยเคสเฉพาะทาง กริปพร้อมปุ่มชัตเตอร์และวงแหวนควบคุมการซูม รวมถึงรองรับ ZEISS Telephoto Extender ที่ช่วยเพิ่มระยะซูมและมอบประสบการณ์การถ่ายภาพที่ใกล้เคียงกล้องมืออาชีพ เหมาะสำหรับทั้งสายคอนเทนต์และคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นพิเศษ
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