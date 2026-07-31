รีวิว SanDisk Creator Phone SSD อุปกรณ์แบ็กอัพ รูป และวิดีโอ ปลดล็อค Apple ProRes

รีวิว SanDisk Phone SSD ความจุ 1TB อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนและครีเอเตอร์โดยเฉพาะ พกพาสะดวก รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB-C 3.2 Gen 2 ให้ความเร็วในการอ่านข้อมูลสูงสุด 1,000MB/s และเขียนข้อมูลสูงสุด 950MB/s ช่วยให้การโอนไฟล์ขนาดใหญ่และการตัดต่อวิดีโอเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ตัวเครื่องรองรับการบันทึกวิดีโอ Apple ProRes 4K 60fps จาก iPhone ที่รองรับลง SSD ได้โดยตรง พร้อมดีไซน์รองรับ MagSafe นอกจากนี้ยังผ่านมาตรฐาน IP65 ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ ทนต่อการตกกระแทกได้สูงสุด 3 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่ รองรับการทำงานร่วมกับ iPhone, iPad, Mac, Windows และสมาร์ทโฟน Android ที่รองรับ USB OTG ประกัน 5 ปี
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