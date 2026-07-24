รีวิว iPhone 17e เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ถูกสุดใน 17 ซีรีส์

iPhone 17e มาพร้อมหน้าจอ Super Retina XDR แบบ OLED ขนาด 6.1 นิ้ว ความละเอียด ตัวเครื่องใช้เฟรมอะลูมิเนียม พร้อมกระจกด้านหน้า Ceramic Shield และกระจกด้านหลัง รองรับมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP68 ภายในขับเคลื่อนด้วยชิป Apple A19 ซึ่งรองรับการใช้งาน Siri AI และให้ประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป การเล่นเกม และการตัดต่อวิดีโอ
ด้านการถ่ายภาพ ติดตั้งกล้องหลัง Fusion ความละเอียด 48 ล้านพิกเซล พร้อมระบบกันสั่นแบบออปติคัล (OIS) รองรับการซูมคุณภาพระดับออปติคัล 2 เท่า และการบันทึกวิดีโอสูงสุด 4K Dolby Vision ส่วนกล้องหน้าความละเอียด 12 ล้านพิกเซล รองรับระบบออโต้โฟกัสและการบันทึกวิดีโอ 4K Dolby Vision เช่นกัน แบตเตอรี่รองรับการใช้งานได้ตลอดวัน พร้อมรองรับการชาร์จผ่านสาย 20W, MagSafe 15W
iPhone 17e ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท สำหรับรุ่นความจุ 256GB และ 30,900 บาท สำหรับรุ่น 512GB
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