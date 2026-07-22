พรีวิว Samsung Galaxy Z Fold 8 ชื่อเดิมขนาดใหม่ กว้าง แต่กระทัดรัด

พรีวิว Samsung Galaxy Z Fold 8 เป็นการเลือกใช้ชื่อเดิมแต่มาพร้อมขนาดใหม่ การออกแบบนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบสมาร์ทโฟนจอพับที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป
จุดเด่นของ Galaxy Z Fold 8 มีน้ำหนักเบาเพียง 201 กรัม เป็นจอพับของซัมซุงที่เบาที่สุด ขนาดหน้าจอนอก 5.6 นิ้ว และเมื่อกางออกมีขนาด 7.6 นิ้ว สัดส่วนจอรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคอนเทนต์แและโซเชียลเพราะรองรับทั้งอัตราส่วน 4:3 และ 16:10
อีกทั้งยังเพิ่มความแข็งแรงบานพับด้วย Armor Flex Hinge และจอที่แข็งแรงขึ้นด้วย Flex Titanium ขณะที่ชิปประมวลผลใช้ Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12/16 GB ROM 256/512GB/1TB
Samsung Galaxy Z Flip 8 เริ่มต้น 42,900 บาท
Samsung Galaxy Z Fold 8 เริ่มต้น 61,900 บาท
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra เริ่มต้น 69,900 บาท
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