รีวิว OPPO Reno16 5G มือถือเทรนด์ดี้ กล้อง 50MP ทุกระยะ เสริมด้วย OPPO Bubble และ OPPO Enco Air5s

รีวิว OPPO Reno16 5G ที่รอบนี้จัดเต็มอัปเกรดกล้องหลัง 3 ตัว คมชัด 50MP ไฮไลต์เด็ดคือกล้องมุมกว้างพิเศษ Ultra Wide 50MP (0.6x) ที่กว้างสะใจทั้งกล้องหน้า-หลัง และกล้องพอร์ตเทรตซูม 3.5x ให้มิติภาพสวย ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและหลังแถมโหมดสายคอนเทนต์อย่าง AI คอลลาจภาพและวิดีโอ กับโหมดกล้องฟิล์มสุดชิค Pop Cam ให้เลือกถึง 9 สไตล์
ด้านดีไซน์ฝาหลังสีม่วงพาสเทล Dream Purple มาพร้อมลาย 3 มิติ ตัวเครื่องบางเบาพรีเมียมแถมอึดถึกทนด้วยมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นสูงถึง IP69K พิเศษสุดกับ OPPO Bubble หน้าจอเสริมและตัวช่วยเซลฟี่กล้องหลังสุดล้ำควบคุมระยะไกลผ่านบลูทูธได้ไกล 10 เมตร จะกดชัตเตอร์ ตั้งเวลา ซูม หรือดู Preview ก็ทำได้ง่าย ๆ แถมปรับแต่งหน้าจอโชว์สไตล์ Gen Z หรือเลี้ยงสัตว์ Interactive Pets ได้ด้วย
ตบท้ายด้วยหูฟังไร้สายคู่ใจ OPPO Enco Air5s มาในดีไซน์ Half In-Ear เบาสบายหูแค่ 3.9 กรัม ใส่ยาว ๆ ได้ทั้งวัน มีระบบตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ การันตีมาตรฐานจาก TÜV Rheinland ควบคุมง่ายแค่สไลด์ปรับเสียง หรือแตะสองครั้งเพื่อกดถ่ายรูปและเปิด Spotify แบตเตอรี่อึดจัดใช้งานได้นานรวมสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง ในราคาเบา ๆ เพียง 2,499 บาทเท่านั้น
OPPO Reno16 5G (RAM12 GB +256GB) ราคา 22,999 บาท
OPPO Reno16 5G (RAM8 GB+256GB) ราคา 19,999 บาท