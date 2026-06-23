รีวิว ASUS ExpertBook Ultra แล็ปท็อปเรือธงที่ให้มามากกว่า ความบางเบา

รีวิว ASUS ExpertBook Ultra โน้ตบุ๊กธุรกิจระดับเรือธงที่ครบเครื่อง ตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ด้วยดีไซน์ที่ทั้งบางเบาพกพาง่ายน้ำหนัก 1 กก. แถมยังถึกทนด้วยวัสดุเกรดอากาศยานเคลือบเซรามิกกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าทั่วไปถึง 5 เท่า สเปกข้างในจัดเต็มขับเคลื่อนด้วย CPU แรงเต็มพิกัด พ่วงการ์ดจอ Intel Arc B390 ทำงานคู่กับ RAM ความเร็วสูง และ SSD Gen 5 ที่รับส่งข้อมูลไวสุดๆ
ตื่นตาตื่นใจกับหน้าจอทัชสกรีน Tandem OLED 14 นิ้ว คมชัดระดับ 3K ลื่นไหล 120Hz แถมประหยัดพลังงานขึ้นเยอะ เรื่องความบันเทิงก็ไม่น้อยหน้าด้วยลำโพง 6 ตัวระบบ Dolby Atmos ส่วนคีย์บอร์ดพิมพ์สนุก ทัชแพดตอบสนองแม่นยำ ไร้กังวลเรื่องการเชื่อมต่อเพราะมีพอร์ตครบทั้ง Thunderbolt 4, UBS-A และ HDMI พร้อม Wi-Fi 7 สัญญาณแรงสะใจ แบตเตอรี่อึดจัดใช้งานดูวิดีโอได้ยาวนานสูงสุดถึง 26 ชั่วโมง พร้อมระบบชาร์จไว และฟีเจอร์ AI กับความปลอดภัยขั้นสุดระดับองค์กรที่ทำงานบนเครื่องได้ฟรี 100% เรียกว่าเครื่องเดียวจบครบทุกมิติ
- ASUS ExpertBook Ultra - Intel Core Ultra 5 RAM 16GB SSD 512GB หน้าจอแสดงผล OLED น้ำหนัก 990 กรัม ราคา 69,990 บาท
- ASUS ExpertBook Ultra - Intel Core Ultra X7 RAM 32GB SSD 1TB หน้าจอแสดงผล Tandem OLED น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ราคา 89,990 บาท
ดูรายละเอียดช่องทางจัดจำหน่ายได้ที่
https://www.asus.com/th/Static_WebPage/where-to-buy-commercial
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