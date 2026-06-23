รีวิว HONOR 600 Pro เรือธงที่มากับความเรียบง่าย

รีวิว HONOR 600 Pro เรือธงที่จัดเต็มทั้งประสิทธิภาพและความอึด มาพร้อมชิป Snapdragon 8 Elite จับคู่ RAM 12GB และ ROM 512GB หน้าจอ AMOLED ขนาด 6.57 นิ้ว ความละเอียด 1.5K รีเฟรชเรต 120Hz รองรับ HDR Vivid และ PWM Dimming 3840Hz ช่วยถนอมสายตา
ด้านกล้องให้มาครบด้วยกล้องหลัก 200MP พร้อม OIS, กล้อง Periscope Telephoto 50MP ซูม Optical 3.5x และกล้อง Ultra Wide 12MP ส่วนกล้องหน้า 50MP เหมาะทั้งสายถ่ายภาพและคอนเทนต์ครีเอเตอร์
แบตเตอรี่ Silicon-Carbon ความจุ 7,000mAh รองรับชาร์จไว 80W และชาร์จไร้สาย 50W พร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 / IP69 / IP69K และฟีเจอร์ AI ที่หลากหลาย
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