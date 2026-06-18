รีวิว OPPO Find X9 Ultra อีกขั้นเรื่องกล้อง ซูมไกลซะใจ

รีวิว OPPO Find X9 Ultra สมาร์ทโฟนเรือธงที่ยกระดับเรื่องกล้องไปอีกขั้น โดยมาพร้อมชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5 ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม 3 นาโนเมตร รองรับการใช้งานหนักและการประมวลผล AI ได้อย่างเต็มรูปแบบ
ด้านการถ่ายภาพมาพร้อมกล้องหลัก Hasselblad ความละเอียด 200MP กล้อง Ultra-Wide 50MP กล้อง Periscope Telephoto 200MP ระยะ 70 มม. ซูมออปติคัล 3 เท่า และกล้อง Periscope Ultra-Telephoto 50MP ระยะ 230 มม. ซูมออปติคัล 10 เท่า พร้อมรองรับการซูมคุณภาพระดับออปติคัลที่ 20 เท่า และซูมดิจิทัลสูงสุด 120 เท่า
ช่วยให้การเก็บรายละเอียดตั้งแต่ภาพมุมกว้าง ภาพบุคคล ไปจนถึงวัตถุระยะไกลทำได้ในอุปกรณ์เครื่องเดียว ระบบกันสั่น OIS และการปรับแต่งภาพร่วมกับ Hasselblad ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำของสีและรายละเอียดในสภาพแสงที่หลากหลาย สะท้อนแนวทางของสมาร์ตโฟนที่พยายามเชื่อมช่องว่างระหว่างโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายภาพเฉพาะทางให้ใกล้กันมากขึ้น