Review : ASUS Zenbook Duo โน้ตบุ๊กสองจอ ใส่ชิปตัวท็อป ปรับใช้ได้หลายแบบ

สานต่อโน้ตบุ๊กสองจอ เพิ่มพื้นที่หน้าจอทำงานแบบพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ กับ ASUS Zenbook Duo รุ่นปี 2026 รอบนี้อัปเกรดชิปเซ็ตรุ่นใหม่เป็น Intel Core Ultra ซีรีส์ 3 มีให้เลือกทั้ง Ultra X7 และ Ultra X9 ที่เร็ว แรงขึ้น และยังทำงานบน Windows 11 ที่มาพร้อม Copilot ให้ใช้งาน
จุดเด่นของ Zenbook Duo (2026) คือมากับหน้าจอ ASUS Lumina OLED ขนาด 14 นิ้ว ให้ใช้งานร่วมกันถึง 2 จอ ซึ่งนับเป็นจอที่สวยที่สุดรุ่นหนึ่งในอุตสาหกรรมเวลานี้ ให้ความแม่นยำของสีสูง พร้อมกับการที่สามารถปรับรูปแบบการใช้งานเครื่องได้ถึง 4 รูปแบบด้วยกัน กับราคาค่าตัวเริ่มต้นที่ 99,990 บาท
ข้อดี
- โน้ตบุ๊ก 2 หน้าจอ คุณภาพดี ปรับใช้งานได้หลากหลาย
- ชิปประมวลผลรุ่นท็อป รองรับการใช้งาน AI
- พอร์ตเชื่อมต่อครบทั้ง Thunderbolt / USB-A / HDMI / 3.5 มม.
- มีคีย์บอร์ดบลูทูธมาให้
ข้อสังเกต
- ตัวเครื่องค่อนข้างหนา ส่วนที่หนาสุด 2.34 ซ.ม.
- น้ำหนัก 1.65 กิโลกรัม รวมคีย์บอร์ด
- ราคาค่อนข้างสูง RAM 32 GB SSD 512 GB
ดีไซน์ปรับใหม่ มากับบานพับซ่อนรูป
ASUS Zenbook Duo UX8407 รุ่นนี้ สะท้อนถึงตัวตนของแบรนด์เอซุส ได้น่าสนใจ กับความพรีเมียม ตัวเครื่องใช้วัสดุที่ให้ทั้งความแข็งแรง และความเบาอย่าง แมกนีเซียม-อลูมิเนียม ผสมผสานกับ Ceraluminum ที่เอซุส นำมาใช้เพื่อทนต่อรอยขีดข่วน ลดรอยนิ้วมือ และทำความสะอาดง่าย
แม้ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสองจอ แต่ ASUS Zenbook Duo ยังมากับมาตรฐานทางอุตสาหกรรม ทั้งผ่านการทดสอบ MIL-STD 810H บานพับสามารถเปิด-ปิดได้มากกว่า 40,000 ครั้ง รับน้ำหนักกดทับได้ 15 กิโลกรัม และรับแรงกดบนหน้าจอได้ 11/33 ปอนด์
ที่น่าสนใจคือ การทำบานพับซ่อนรูป ที่กางได้ราบ 180 องศา โดยที่เอซุสสามารถลดระยะห่างระหว่างหน้าจอทั้งสองลงถึง 70% จากเดิมรุ่นก่อนหน้า 26 มม. เหลือเพียง 8.28 มม. ทำให้ได้มุมมองที่ต่อเนื่องเกือบเป็นหน้าจอเดียวกันขนาดใหญ่เกือบ 20 นิ้ว ซึ่งยังเป็นหน้าจอที่รองรับระบบสัมผัส และปากกาสไตลัสได้ด้วย
ตัวเครื่องขนาดอยู่ที่ 31.01 x 20.86 x 1.96 - 2.34 เซนติเมตร น้ำหนักเฉพาะตัวเครื่องจะอยู่ที่ 1.31 กิโลกรัม และเมื่อรวมคีย์บอร์ดบลูทูธ ErgoSense แบบถอดแยกได้ จะมีน้ำหนักรวมที่ 1.65 กิโลกรัม
จอคู่ Lumina Pro OLED 3K 144Hz
หน้าจอคู่ของ Zenbook Duo UX8407 เลือกใช้แผงแสดงผล ASUS Lumina Pro OLED ขนาด 14.0 นิ้ว อัตราส่วน 16:10 ความละเอียดสูงระดับ 3K (2880 x 1800 พิกเซล) มอบอัตรารีเฟรชเรทที่ลื่นไหล 144 Hz และอัตราการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นพิเศษเพียง 0.2 มิลลิวินาที
พร้อมรองรับเทคโนโลยีอัตรารีเฟรชเรตแบบแปรผัน (VRR) สเปกสีครอบคลุม 100% DCI-P3 (1.07 พันล้านสี) ทำให้มันเป็นหน้าจอที่เหมาะกับการใช้งานของช่างภาพ นักออกแบบ และศิลปินกราฟิกมืออาชีพ ที่เลือกใช้หน้าจอนี้ในการทำงานได้เลย
ความโดดเด่นของจอ Lumina Pro OLED คือมากับความสว่างมาตรฐาน 500 nits และสว่างสูงสุดระดับ HDR Peak ที่ 1000 nits อัตราส่วนความต่างสี 1,000,000:1 ผ่านมาตรฐาน PANTONE Validated เพื่อความเที่ยงตรงขั้นสูง และผ่านมาตรฐานสากล VESA DisplayHDR True Black 1000 และ Dolby Vision
ตัวจอยังมีการลดการแผ่รังสีแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายลงถึง 70% และ เคลือบสารป้องกันการสะท้อน (Anti-reflection) ช่วยลดแสงสะท้อนลงถึง 65% ระบบเสียงของเครื่องมากับชุดลำโพงจำนวน 6 ตัว รองรับ Dolby Atmos และเทคโนโลยี Smart Amp ให้มิติเสียงที่คมชัดโอบล้อมรอบทิศทาง
โหมดการทำงานอเนกประสงค์ ยืดหยุ่นตามสรีรศาสตร์
ขณะที่ด้านล่างตัวเครื่อง จะมีขาตั้ง (Kickstand) โลหะในตัวที่ปรับองศาได้ตั้งแต่ 40 ถึง 70 องศา เมื่อทำงานร่วมกับโปรแกรม ScreenXpert จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้หลากหลาย และควบคุมหน้าต่างโปรแกรมได้อย่างอิสระผ่านท่าทางสัมผัส
ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มา ครบทั้ง Thunderbolt 4, USB Type-A และ HDMI 2.1 ในตัว และมีระบบพัดลมคู่ Active Cooling เพื่อรีดพลังชิป Intel ได้อย่างเต็มที่ เพียงแต่ว่าในบางกรณีที่วางตัวเครื่องแบบกางออกในแนวนอน จะใช้งานพอร์ตบางส่วนไม่ได้
4 โหมดใช้งาน ปรับได้ตามพื้นที่
สำหรับรูปแบบการใช้งาน ASUS Zenbook Duo เริ่มตั้งแต่ Laptop Mode หรือโหมดใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กปกติ โดยวางแป้นพิมพ์บลูทูธไว้บนหน้าจอที่ 2 ทำให้สามารถใช้งานได้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด และสะดวกในการเปิดจอเพื่อใช้งาน
ถัดมาคือ Dual Screen Mode ในการวางตัวเครื่องเป็นแนวตั้งกางขาตั้งค้ำไว้ด้านหลัง ให้จอแสดงผลบน-ล่าง แยกอิสระ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน อย่างกลุ่มที่ต้องการเปิดจอหาข้อมูล พร้อมกับการสร้างสรรค์เนื้อหา ที่สามารถเลื่อนจออ่านได้แบบเต็มพื้นที่
อีกรูปแบบคือ Desktop Mode ที่กางจอและวางตัวเครื่องในแนวนอน ทำให้ได้จอซ้าย-ขวา จะเหมาะกับรูปแบบการใช้งานที่ต้องเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหน้าจอ หรือการแสดงผลที่เปิดแบบหลายหน้าจอทำงานไปพร้อมๆ กัน
สุดท้าย Sharing Mode ความพิเศษของรุ่นนี้ คือใน ScreenXpert สามารถเลือกปรับให้แสดงผล 2 หน้าจอแบบตรงข้ามกันได้ ใช้เวลาพรีเซ็นต์งาน หรือนำเสนอข้อมูลให้คู่สนทนา โดยใช้ประโยชน์ของหน้าจอแบบ 180 องศา
เมื่อรวมกับคีย์บอร์ดบลูทูธ ErgoSense ที่ให้สัมผัสการพิมพ์ที่ลึกและเป็นธรรมชาติกว่า และสามารถปิดประกบเก็บไว้ภายในฝาพับเครื่องได้เลย หรือจะแยกออกมาใช้งานก็ได้ ตัวคีย์บอร์ดเสียบชาร์จได้ผ่านพอร์ต USB-C และมีสวิตซ์ให้เปิด-ปิดได้ แต่เมื่อแปะกลับเข้ามาในเครื่องจะใช้งานได้ปกติ
Intel Core Ultra ตัวแรง รับ AI
ในส่วนของการประมวลผล ASUS Zenbook Duo UX8407 มากับชิปรุ่นล่าสุด Intel Core Ultra Series 3 โดยจะมีให้เลือกใช้งานในรุ่นเริ่มต้น Intel Core Ultra X7 Processor 358H 1.9 GHz และรุ่นท็อป Intel Core Ultra X9 Processor 388H 2.1 GHz ซึ่งเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแอป ที่ทำงานพร้อมกันบนสองหน้าจอได้เป็นอย่างดี
ขณะที่กราฟิกจะเป็นการ์ดจอออนบอร์ด Intel Arc B390 ซึ่งนับว่าประสิทธิภาพกราฟิกดีขึ้นจากรุ่นก่อนถึง 70% จนแทบไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการ์ดจอแยกมาใช้งานเลย ข้อดีก็คือทำงานร่วมกับ AI Acceleration ทำให้ใช้งาน Vegas Pro AI เร็วขึ้น 2.76 เท่า และเจนรูปภาพผ่าน Promeo AI เร็วขึ้น 1.35 เท่า
นอกจากนี้ ASUS Zenbook Duo UX8407 ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home ที่มาพร้อมกับ ผู้ช่วย AI อย่าง Copilot ให้ใช้งาน ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกับ CPU ที่รองรับการประมวลผล AI ทำให้ตอบสนองได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Office Home 2024 แท้แบบถาวร ที่ให้มาในเครื่องด้วย
ทั้ง 2 ชิปเซ็ตที่ให้เลือกจะมากับ RAM 32 GB และ SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 ขนาด 512 GB รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ 5.4 WiFi 7 และมีกล้องเว็บแคมความละเอียด FHD ที่มากับเซ็นเซอร์ IR ทำให้รองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้าผ่าน Windows Hello ด้วย
ในส่วนของ แบตเตอรี ASUS เลือกใช้แบตคู่ความจุรวม 99 Wh เมื่อเปิดใช้งานหน้าจอหลักเพียงจอเดียวใช้งานได้ต่อเนื่องราว 21 ชั่วโมง ส่วนถ้าเปิดใช้งานสองจอที่ความสว่างใช้งานทั่วไป จะอยู่ที่ราว 12 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการประมวลผลที่ใช้ด้วย
ASUS Zenbook Duo (UX8407) วางจำหน่ายด้วยกัน 2 รุ่น คือ
- UX8407AA-SN953WA ชิป Intel Core Ultra X9 388H ในราคา 104,990 บาท
- UX8407AA-SN749WA ชิป Intel® Core Ultra X7 358H ราคา 99,990 บาท
นอกจากนี้ ยังมีการรับประกันครอบคลุมทั่วโลก 80 ประเทศ 3 ปี ประกัน On-Site Service ซ่อมฟรีถึงบ้านหรือสถานที่ทำงาน 3 ปี และ Perfect Warranty ประกันอุบัติเหตุในปีแรก (ช่วยรับผิดชอบค่าอะไหล่ 80% จากอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ใช้) รวมถึงบริการส่งซ่อมผ่าน 7-Eleven
สรุป
ASUS Zenbook Duo นับเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นที่ออกมาตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการพื้นที่ในการแสดงผลแบบเต็มที่ ในการกางหน้าจอใช้งานขนาดใหญ่ 20 กว่านิ้ว จากหน้าจอคู่ ASUS Lumina Pro OLED ขนาด 14 นิ้ว จนกลายเป็นเวิร์กสเตชันพกพาให้ได้ใช้งานกัน
ทำให้กลายเป็นรุ่นที่เหมาะกับงานสายโปรแกรมเมอร์ นักเขียนโค้ด ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และครีเอเตอร์สายโปรดักชันที่ต้องการพื้นที่หน้าจอขนาดใหญ่ มีความทนทานของตัวเครื่อง และมีบริการหลังการขายที่พึ่งพาได้ในระยะยาว
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