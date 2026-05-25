รีวิว realme C100x ใช้งานยาว 4 ปี แบตเตอรี่อึด 8,000 mAh

รีวิว realme C100x สมาร์ทโฟนในในช่วงเริ่มต้นที่คิดมาแล้ว ทั้งเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามถอดแบบมาจากสมาร์ทโฟนเรือธง ฝาหลังลวดลาย Fluid ให้อารมณ์พริ้วไหว มีทางเลือกด้วยกัน 2 สี ทั้งสีทองและสีน้ำเงิน ขณะที่หน้าจอขนาดใหญ่ 6.8 นิ้ว อัตรารีเฟรชเรท 120Hz ดีไซน์หน้าจอแบบหยดน้ำ ที่เล่ามาทั้งหมดแฝงด้วยความแกร่งผ่านการทดสอบ MIL-STD 810H ทนการตกหล่นบนหินอ่อนได้ถึง 2 เมตร และยังอัดเต็มความแกร่งด้วย ArmorShell เสริมแกร่งโครงสร้างตัวเครื่อง
ในส่วนของการใช้งานมากับชิปประมวลผลระดับเริ่มต้น T7250 รุ่นที่วางจำหน่ายในไทย RAM 4GB ที่เสริมแรมได้อีก 8GB อย่างไรก็ตามมีการใส่ AI และฟีเจอร์เสริมมากมาย ทั้ง Air Gesture, มินิแคปซูล, AI Boost หรือจะเป็นโหมดกลางแจ้ง ที่เด่นอีกเรื่องคือแบตเตอรี่ความจุ 8,000 mAh รองรับชาร์จ 45W รองรับการชาร์จและใช้ได้ยาวๆ
วางจำหน่ายแล้ววันนี้ realme C100x 4+256GB ราคา 6,999 บาท
#CyberBiz #realmeC100x #realme