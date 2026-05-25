รีวิว Nothing Phone (4a) Pro เมื่อแฟชั่นและมือถือรวมตัวกัน

รีวิว Nothing Phone (4a) Pro มาพร้อมฝาหลังโปร่งใสเล็กน้อยแต่ยังคงเอกลักษณ์และ Glyph Interface เอาไว้ หน้าจอ: AMOLED ขนาด 6.83 นิ้วสีสันสดใส รีเฟรชเรท 120Hz พร้อมความสว่างสูงสุด 5,000 nits ชิปมากลางๆ Snapdragon 7 Gen 4 Ram 12GB UFS 3.1 แบตเตอรี่ 5,400 mAh พร้อมระบบชาร์จไว 50W
กล้องถ่ายภาพเน้นโทนฟิล์ม มาด้วยกัน 3 เลนส์ กล้องหลัก 50MP และครั้งแรกในตระกูลกับเลนส์ Periscope 50MP รองรับการซูม Optical 3.5x และซูมแบบไร้สูญเสียได้ถึง 7x ถ่ายไกลได้ดีขึ้น เลนส์ Ultrawide 8MP กล้องหน้า 32MP รันบนระบบปฏิบัติการ Nothing OS 4.1 บนพื้นฐาน Android 16 และแน่นอนว่ามากับดีไซน์เมนูความคลีนมินิมอลและไม่มีโฆษณากวน
ส่งท้ายด้วย Nothing Headphone (a) หูฟังครอบหูดีไซน์โปร่งใสเช่นกัน น้ำหนัก 310g ไดรเวอร์ 40mm เคลือบไทเทเนียม เสียงใส เบสแน่นด้วย AI ดึงเสียงรายละเอียดสูงผ่าน LDAC ตัดเสียงรบกวน Adaptive ANC 40dB คุยชัดด้วยไมค์ AI 4 ตัว ปุ่มควบคุมแบบลูกกลิ้งใช้ง่าย แบตอึด 135 ชม. ชาร์จ 5 นาทีฟังได้ 8 ชม. มาพร้อม IP52
