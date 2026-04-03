รีวิว realme C100 และ C100i มือถือจอมแกร่ง แบตฯเยอะ จอใหญ่ ใช้งานรอบด้าน

รีวิว realme C100 แลพ C100i ทั้งคู่เป็นมือถือในกลุ่มระดับเริ่มต้นที่เน้นการใช้งานทั่วไปแบบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ 6.8 นิ้ว ซึ่งมีความแตกต่างกันตรง C100 จะมีอัตรารีเฟรชเรท 144Hz ขณะที่ C100i จะลดลงมาที่ 120Hz ทั้งคู่ลำโพงเสียงดัง และสามารถบูสต์ได้ถึง 300% มากับดีไซน์ที่สวยงาม สำหรับ realme C100 มีด้วยกัน 2 สี Blooming Purple และ Sprouting Green โดยที่พื้นผิวฝาหลังเป็นแบบด้าน ส่วน C100i จะมีความเงากว่าและมี 2 สีเช่นกัน Dawn Purple และ Dusk Gray
แบตเตอรี่นับเป็นจุดเด่นที่ทั้ง 2 รุ่นให้มากับความจุ 7,000 mAh ด้วยความจุที่เยอะขนาดนี้จึงสามารถทำ Reverse Charge ให้กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วย อีกทั้งการันตีแบตใช้งานได้ยาวนานกว่า 6 ปี สำหรับสเปกอื่นที่ให้มาคือความแกร่ง ทั้งผ่าน Military-Grade, IP64 และ ArmorShell ที่ทนแรงกดจากบาร์เบลน้ำหนัก 25 กก. การถ่ายภาพให้กล้องหลักความละเอียด 50MP ระยะไม่หลากหลายมากแต่ความละเอียดและการประมวลผลนับว่าดี
realme C100 5G วางจำหน่ายในรุ่นความจุ 4GB+128GB ราคา 6,999 บาท
6GB+128GB ราคา 7,499 บาท พร้อมรับฟรี realme Crossbody Bag มูลค่า 699 บาท
