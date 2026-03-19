รีวิว POCO X8 Pro มือถือเล่นเกมลื่นที่มากับความมินิมอล

ออกตัวเลยว่า POCO X8 Pro ชื่อนี้การันตีความแรงแน่นอน ดีไซน์ครั้งนี้กลับเซอร์ไพรส์เพราะมากับความเรียบง่าย ขอนิยามว่าเป็นมือถือเล่นเกมดีที่สวยมากๆ เครื่องหนึ่ง ภายใต้ความสวยมากับขุมพลัง Dimensity 8500 Ultra และให้ RAM 12GB ส่วนความจุเครื่องที่รีวิว 512GB เป็น UFS 4.1 ด้วย พอประกอบรวมกันทำให้ทั้งหมดมีทั้งความแรงและลื่น การเล่นถือว่าทำได้ดี ไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact ปรับ 60fps, Call of duty เฟรมเรทแบบ Ultra หรือ ROV โหมดเฟรมเรทสูง
ส่วนความร้อนยอมรับว่ามีอยู่บ้างหากเล่นเกมหนักๆ แต่ไม่ถึงขึ้นต้องหยุดเล่นเพราะเครื่องสามารถระบายได้ต่อเนื่อง ทิ้งท้ายด้วยคุณภาพกล้องที่ถึงแม้จะให้มาเพียง 2 เลนส์แต่มีงานวิดีโอกันสั่นและถ่ายความละเอียด 50MP ได้ นอกจากนี้แบตเตอรี่ยังรอบรับชาร์จไวถึง 100W POCO X8 Pro ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
