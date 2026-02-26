รีวิว vivo V70 ถ่าย Portrait สวย คอนเฟิร์มด้วยเลนส์ 50MP ZEISS Super Telephoto

รีวิว vivo V70 ที่มาพร้อมดีไซน์หรูหรากับโมดูลกล้องแบบ Dynamic Floating และขอบเครื่องอะลูมิเนียม ยกระดับกล้องพอร์ตเทรตกับ 50MP ZEISS Super Telephoto ที่มอบภาพสวยคมชัดประดุจ "ลูกรักพระเจ้า" กล้องหลังรองรับการซูมสูงสุด 100X และมี Stage Mode สำหรับถ่ายวิดีโอ 4K ในงานคอนเสิร์ตได้อย่างสมจริง
หน้าจอความละเอียด 1.5K ขนาด 6.59 นิ้ว ให้สีสันสดใสและมีความสว่างสูงสุดถึง 5000 nits ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 4 พร้อมแบตเตอรี่ BlueVolt ขนาดใหญ่ 6500mAh รองรับระบบชาร์จไว 90W FlashCharge และมีระบบความปลอดภัยสแกนนิ้วแบบ 3D Ultrasonic
ตัวเครื่องมีความทนทานสูงด้วยมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 และ IP69 พร้อมกระจก Diamond Shield Glass ทำงานบนระบบปฏิบัติการ OriginOS 6 บนพื้นฐาน Android 16 ตั้งแต่แกะกล่อง มีให้เลือกทั้งหมด 3 สีได้แก่ Golden Hour, Alpine Gray และ Authentic Black
vivo V70 เปิดราคาเริ่มต้นที่ 15,999 บาท
