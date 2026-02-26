พรีวิว Samsung Galaxy S26 Seires AI ฉลาดขึ้น กล้องโปรกว่าเดิม มาพร้อมจอกันเผือก

Samsung Galaxy S26 Seires ยังคงมากับ 3 รุ่นหลักเหมือนเดิม คลิปนี้เราจะเน้นพรีวิวไปที่รุ่น Galaxy S26 Ultra ดีไซน์ยังคงคล้ายเดิมแต่มีความโค้งมนมากขึ้น ส่วนโมดูลตัวกล้องด้านหลังมีการยกขอบขึ้นมาเพิ่มความสวยงาม
ขณะที่หน้าจอทาง Samsung ซุ่มพัฒนาหลายเรื่องและนำมาใช้กับรุ่นนี้ทั้งรองรับ 10bit รวมถึงการบีบแสงเม็ดพิกเซลจนเป็นที่มาของฟีเจอร์หน้าจอกันเผือกที่หลายคนเรียกกัน ที่เจ๋งคือสามารถตั้งค่าทำทั้งหน้าจอหรือจะเลือกเป็นบางส่วนก็ได้ นับเป็นการทำงานระดับฮาร์ดแวร์ร่วมกับซอฟต์แวร์
เรื่องกล้องปรับเพิ่มรูรับแสงให้กว้างขึ้น ถ่ายกลางคืนดีขึ้นและเพิ่มฟีเจอร์กันสั่นแบบล็อคแนวระนาบเหมือนที่ใช้ในกล้องแอคชั่นแคม ส่วนงาน VDO เพิ่มความโปรด้วย LUTs ที่สามารถพรีวิว และปรับแต่งได้ทันทีหลังถ่าย ชิปประมวลผลในรุ่น S26 Ultra ใช้ Snapdragon 8 Gen 5 ขณะที่รุ่น S26 Plus เลือกใช้ Exynos 2600 ซึ่งเป็นชิป 2nm รุ่นแรกในตลาดที่ผลิดโดยซัมซุง