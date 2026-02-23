Review : Sony LinkBuds Clip รุ่นแรกของค่าย มาทีหลังแต่ครบเครื่อง

เทรนด์การใช้งานหูฟังไร้สายแบบคลิปออน ที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นจากแบรนด์จีนที่เข้ามาทำตลาดในไทย ทำให้ Sony ที่เดิมเป็นเจ้าพ่อในตลาดหูฟังไร้สายอยู่เฉยไม่ได้ พัฒนารุ่นใหม่ออกมาเสริมไลน์อัปให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ด้วย LinkBuds Clip หูฟังแบบหนีบหูรุ่นแรกของโซนี่
ความโดดเด่นของ Sony LinkBuds Clip ที่ทำออกมาได้ประทับใจนอกจากความสบายในการใส่ใช้งานแล้ว ยังมีเรื่องของคุณภาพเสียง และการเชื่อมต่อที่ลื่นไหล สลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ได้ทันที ควบคุมได้ผ่านแอปฯ Sound Connect เพื่อปรับโหมดใช้งานได้ด้วย ในราคา 6,990 บาท
ข้อดี
หูฟังแบบคลิปออน น้ำหนักเบา ใส่กระชับ
ใช้งานได้ต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง
มีโหมด Voice Boost และโหมดลดเสียงลอด
ข้อสังเกต
ซิลิโคนหนีบอาจไม่เหมาะกับคนที่ใบหูหนา เพราะจะแน่นเกินไป
ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดัง ต้องเปิดโหมด Voice Boost ช่วย
Bass ไม่แน่นเท่าหูฟังแบบ In-Ears
หูฟัง C-Shape ดีไซน์น่ารัก
สำหรับการออกแบบของหูฟังไร้สายในลักษณะของคลิปออน หรือ C-Shape นับเป็นเทรนด์ที่เริ่มได้รับความนิยมในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา กับการเป็นหูฟังที่ใส่ใช้งานในชีวิตประจำวัน เพราะเมื่อสวมใส่แล้วยังได้ยินเสียงรอบข้าง ไม่ได้ตัดขาดโลกภายนอกเหมือนหูฟังไร้สายในลักษณะของ In-Ears ที่มี ANC เสริมเข้าไปอีก
โดยส่วนประกอบหลักในหูฟัง LinkBuds Clip จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือบริเวณที่ขับเสียง หรือ Acoustic Unit ภายในมีไดรเวอร์ขนาด 10 มม. ที่เมื่อสวมใส่แล้วช่องลำโพงจะส่งเสียงพุ่งเข้ามาในรูหูของเรา ถัดมาคือส่วนของซิลิโคนที่มีความหยืดหยุ่นสูง ให้แรงบีบที่ใส่แล้วมีความกระชับ
ต่อเนื่องมายังส่วนที่เป็นตุ้มถ่วงด้านหลังใบหู ภายในเป็นส่วนของตัวประมวลผล และแบตเตอรี ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้การใส่คลิปออน กระชับไม่หลุดเวลาใส่ใช้งาน หรือแม้แต่การใส่ออกกำลัง ที่รุ่นนี้กันละอองน้ำ IPX4 ทำให้การสวมใส่หูฟังอย่างมั่นใจ ไม่ต้องระวังว่าจะหลุดเหมือนหูฟังไร้สายทั่วไปที่ไม่ได้มีการเกี่ยวหู
ขณะเดียกวัน Sony ยังทำการบ้านเพิ่มเติมด้วยการศึกษาที่การใช้งานที่ผู้ใช้หูฟังลักษณะนี้บางคนจะพบปัญหาหูฟังเลื่อนหลุดลงมา เมื่อมีการเคลื่อนไหวแรงๆ อย่างการออกกำลังกาย จึงได้เพิ่มที่หนุนรองหู ที่เป็นซิลิโดนกลวง มาช่วยเสริมความมั่นคง สามารถใส่หรือถอดได้ตามต้องการด้วย
Sony LinkBuds Clip มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 4 สี คือสีเทาอมเบจ สีดำ สีเขียว และสีลาเวนเดอร์ ทำออกมาในโทนน่ารัก เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น โดยหูฟังแต่ละข้างมีน้ำหนักอยู่ที่ราว 6.4 กรัม ส่วนเคสชาร์จอยู่ที่ 42 กรัม ตัวเคสจะมีไฟแสดงสถานะ ช่องเสียบ USB-C สำหรับชาร์จ และปุ่มกดเพื่อเชื่อมต่อหูฟัง (Pairing)
โหมดใช้งานที่คิดมาเพื่อหูฟัง Clip-On
เวลาที่ใช้งานหูฟังไร้สายแบบ In-Ears หลายคนอาจคุ้นกับการสลับโหมดตัดเสียงรบกวน (ANC) กับโหมดรับเสียงรอบข้าง ซึ่งแน่นอนว่าใน Sony LinkBuds Clip ไม่ได้มีฟีเจอร์ในการตัดเสียงรบกวน แต่ทาง Sony ได้เพิ่มโหมดเฉพาะที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้งานหูฟังในลักษณะนี้เข้ามาแทนได้น่าสนใจ
ตามปกติแล้วเมื่อสวมใช้งาน โหมดแรกที่ใช้งานจะเป็นโหมดปกติ แต่ผู้ใช้สามารถสลับโหมดการฟังด้วยการแตะที่หูฟังด้านซ้าย 2 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนโหมดระหว่างปกติ (Standard) เร่งเสียง (Voice Boost) และลดเสียงลอด (Sound Leakage Reduction) หรือจะกดสลับในแอปฯ Sound Connect ได้เช่นเดียวกัน
ในโหมดปกติ ผู้ใช้งานจะสามารถปรับแต่ง EQ เพื่อให้ได้โทนเสียงตามที่ต้องการได้ แต่ถ้าสลับมาเป็นโหมดเร่งเสียง หูฟังจะเน้นไปที่เสียงพูด หรือเสียงร้อง ให้มีความชัดเจนขึ้น เหมาะกับใช้งานในเวลาที่สภาพแวดล้อมมีเสียงดัง ช่วยให้ยังโฟกัสกับเสียงจากหูฟังได้อยู่
กลับกันถ้าอยู่ในสถานที่เงียบๆ อย่างในออฟฟิศ หรือเข้าลิฟต์ โหมดลดเสียงลอด จะเข้ามาช่วยป้องกันไม่ให้เสียงจากหูฟัง ดังออกไปจนคนที่อยู่ใกล้เคียงได้ยิน ซึ่งแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับระดับเสียงที่เปิดใช้งานด้วย แต่เมื่อเปิดโหมดนี้ ถ้าคนข้างๆ ไม่ได้เอาหูมาแนบ ถึงฟังรู้ว่ามีเสียงแต่ไม่ได้ยินรายละเอียดแน่นอน
ในส่วนของคุณภาพ Sony LinkBuds Clip มากับไดรเวอร์ขนาด 10 มม. รองรับเทคโนโลยี DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) ช่วยให้ไฟล์ที่ถูกบีบอัด กลับคืนรายละเอียดในย่านความถี่สูง จึงสามารถฟังเพลงได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด
ขณะเดียวกัน ยังมีโทนเสียงที่โดดเด่นในย่านกลาง และสูง ช่วยให้ได้ยินเสียงร้องชัดเจน เหมาะกับการใส่ฟังเพลง หรือฟังพอดคาสต์ ไปจนถึงเพลงแบบอะคูสติก และยังรองรับ 360 Reality Audio หรือระบบเสียงรอบศรีษะด้วย ช่วยเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลง
ส่วนของไมโครโฟน ต้องยอมรับว่า Sony ทำออกมาได้น่าสนใจ แม้จะเป็นหูฟังแบบคลิปออน ที่ส่วนใหญ่จะรับเสียงพูดได้ค่อนข้างยาก แต่ LinkBuds Clip ทำได้ทั้งการรับเสียง จากการนำ Bone Conduction มาใช้ และตัดเสียงรบกวนรอบข้างออก ทำให้สามารถสื่อสารได้ชัดเจน
เชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ
จุดเด่นที่สุดของ LinkBuds Clip น่าจะอยู่ที่อีโคซิสเตมส์ของ Sony กับการเชื่อมต่อผ่านแอปฯ Sound Connect ทำให้หูฟังรุ่นนี้ รองรับการเชื่อมต่อ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน และสลับใช้งานอัตโนมัติ เมื่อดีไวซ์มีการเล่นเสียงออกมา เข้ากับเทรนด์การใช้งานในปัจจุบันที่อาจสลับระหว่างสมาร์ทโฟน ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยังมี Scenes based Listening ที่หูฟังจะตรวจจับกิจกรรมที่ทำอย่างเมื่อออกกำลังกายในยิม จะเปิดเพลยลิสต์ที่ตั้งค่าไว้ ถ้าออกไปวิ่งก็จะเล่นอีกเพลยลิสต์แทน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเข้ากับกิจวัตรประจำวันมากขึ้น
สำหรับระยะเวลาในการใช้งาน LinkBuds Clip ฟังเพลงได้ต่อเนื่องสูงสุดราว 9 ชั่วโมง เมื่อรวมกับการชาร์จจากเคสอีก 28 ชั่วโมง รวมๆ แล้วสามารถใช้งานได้ถึง 37 ชั่วโมง หรือในกรณีฉุกเฉินที่แบตฯ หมดลืมชาร์จ ใส่หูฟังกลับไปในเคส 3 นาที ฟังเพลงต่อเนื่องได้ 1 ชั่วโมง
สรุป
การวางราคาที่ 6,990 บาท ทำให้ Sony LinkBuds Clip รุ่นนี้ มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาหูฟังไร้สายแบบคลิปออน ที่มีตัวเลือกมากมายในตลาด กับแบรนด์ที่วางใจได้อย่าง Sony เหมาะกับใส่ใช้งานต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน